Jacobo Fernández y Nikol Carulla competirá en el Europeo absoluto

Grandes Noticias para el Bádminton Cíes. A nivel pura competición, Nikol Carulla lograba, en dobles femenino, la medalla de Bronce en el Portugal Internacional Championships, que se disputó en Caldas da Rainha. La pareja española formada por la del Bádminton Cíes y su compañera Carmen Jiménez accedió a los cuartos de final sin necesidad de disputar su encuentro de octavos tras la retirada de la danesa Irina Amalie Andersen y la eslovaca Sofia Slosiarikova. Ya en cuartos, Carulla y Jiménez mostraron un juego muy sólido para superar con claridad a las irlandesas Orla Flynn y Siofra Flynn por 21-11 y 21-10. Ya en semifinales, Nikol y Carmen no pudieron superar esta ronda. La pareja española cayó en dos sets ante las taiwanesas Lin Chih-Chun y Yang Chu Yun, que se llevaron el partido por 12-21 y 11-21.

Muy cerca de sumarse a las semifinales se quedó el dobles masculino de Jacobo Fernándezy Alberto Perals. El vigués y el alicantino firmaron un gran triunfo en octavos de final ante los daneses Mads Andersson y Philip Oliver Rasmussen, a los que derrotaron con claridad por 21-10 y 21-15. Sin embargo, en los cuartos de final tuvieron que retirarse cuando el marcador reflejaba 18-21 y 18-20, debido a una mala caída de Jacobo cuando se lanzó al suelo para salvar el volante, quedándose a un paso de la penúltima ronda. A la espera de la pertinentes pruebas médicas en su hombro derecho, este incidente llega en el peor momento de la temporada para Jacobo, a un mes de la disputa del Campeonato de Europa en Huelva.

Los dos, entre los mejores del continente

Y esta es la buena segunda noticia del fin de semana, pues el sábado la Confederación Europea de Bádminton hizo público el listado de clasificados para el Campeonato de Europa Absoluto que se disputará en Huelva del 7 al 12 de abril. Por méritos propios, los dos representantes del Club Bádminton Cíes han logrado un puesto en el Campeonato. Nikol Carulla en las pruebas de dobles femenino y dobles mixtos, mientras que Jacobo Fernández participará en la de dobles masculino. Será el único club español con dos representantes nacionales en Huelva, y, por otra parte, el club que representará en más modalidades al bádminton español, con la participación en tres pruebas. Ahora esperemos que Jacobo se recupere a tiempo de la lesión y le permita saltar a la pista en la cita en que Carolina Marín se retirará del bádminton.

El mismo sábado, la BWF (Federación Mundial de Bádminton) comunicaba, a la Federación española, que, debido a la renuncia del equipo femenino de Francia, la selección española femenina obtenía el pase a la Uber Cup (Campeoanto del Mundo por equipos femeninos). Por normativa de la competición a nivel mundial, pese a que España no logró el pase ni siquiera a la fase final del Campeonato de Europa, que sí disputó el equipo masculino, en caso de renuncia de alguna selección europea, el puesto no se ocupa por la clasificación en el Campeonato que se disputó en Turquía, sino que obtiene la plaza el país con mejor ránking mundial del continente en que se produjera la renuncia. España no estaba entre las ocho primeras del Campeonato de Europa, pero si es la mejor del ranking mundial de las naciones europeas no clasificadas, con lo que España estará en Dinamarca en el mes de mayo, y Nikol Carulla representará una vez más al bádminton vigués.