Disponibles ya las entradas para cuartos de final de la EHF European Cup en A Sangriña

El Mecalia Atlético Guardés se prepara para el continuar con el sueño europeo en casa. El equipo miñoto ha sacado a la venta las entradas para el primer partido de cuartos de final de la EHF European Cup, que disputará el próximo sábado 21 de marzo a las 19.00 horas en A Sangriña ante el Atticgo Elche. Las entradas pueden adquirirse ya en la oficina del Club o a través de la plataforma online Cluber, a diferentes precios de venta según el tipo de aficionado y número de entradas. El partido, como ya ocurriera con la fase Last 16, será retransmitido en directo por la Televisión de Galicia. La taquilla abrirá una hora antes, si bien desde este lunes 9 de marzo, a falta de dos semanas, están ya disponibles las entradas para todos los aficionados a recoger en la oficina del club hasta el viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas.

De nuevo, la entidad miñota ha diferenciado los precios de las entradas según el tipo de aficionado, si bien lo ha bajado con respecto a la fase anterior para todos ellos. El precio de entrada general para los no abonados será en esta ocasión de 25 euros, sin distinciones entre edades. Estas pueden adquirirse ya en la oficina, el día del partido en la taquilla o en la plataforma online Clube.

Los abonados vuelven a obtener algunas ventajas. Cabe recordar que ninguno de los distintos tipos de abono anunciados en agosto incluye la competición europea, por lo que el club ha reservado para ellos un precio reducido de 15 euros sin distinción entre edades. De nuevo, los abonados podrán obtener sus entradas bien en la oficina durante la semana o bien el sábado en taquilla, pero no hay opción de compra online para ellos, por lo que el enlace de Cluber no es válido para este caso. Además, como oferta adicional exclusiva a la venta anticipada, cada abonado podrá comprar una segunda entrada al mismo precio sin necesidad de enseñar un segundo carné.

Los socios de número, por último, sí tienen incluido el acceso a todas las competiciones en sus carnés. No tendrán que pagar entrada para este sábado, si bien deberán recoger su invitación para poder acceder, ya sea durante la semana en la oficina o el mismo sábado en taquilla.

Los menores de 12 años, independiente de si son abonados o no, tendrán entrada gratuita al partido, como es habitual también en los encuentros de Liga. Aunque, a excepción de la oferta de entrada adicional por 15 euros para abonados, todos los tipos de entrada pueden recogerse el sábado en taquilla, el club agradece que, en la medida de lo posible, los aficionados recurran a la venta anticipada y adquieran sus entradas en la oficina a lo largo de estas semanas para liberar la taquilla todo lo posible el sábado y asegurar un acceso puntual al pabellón.