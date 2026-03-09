Diego desequilibra el derbi
El derbi de Sanxenxo se quedó en Baltar gracias a un solitario tanto de Diego. Fue el único de un duelo cargado de ocasiones, que se disputó d epoder a poder y que pudo caer de cualquier lado.
La primera mitad fue un ida y vuelta constante, con los dos equipos tratando de imponerse en el centro cdel campo. El Villalonga estuvo cerca de abrir el marcador en un disparo de falta directo que se fue lamiento el palo de la meta local. También el Portonovo tuvo sus ocasiones que consiguió desbartar Rodri con alguna parada de mérito.
El tanto local llegaría en el minuto 62 a través de una jugada por banda derecha en la que el pase a la frontal permitió a Diego soltar un latigazo cruzado que se colo en la portería de Rodri sin que este pudiese hacer nada.
El Portonovo pudo anotar el segundo pero Rodri lo evitó lanzándose a los pies de un delantero arlequinado y con varias intervenciones. Las ocasiones también se sucedíancen la portería contraria pero el Villalonga no acertaba a superar a Dadín. Rodri sería decisivo al mete runa mano prodigiosa en un disparo que iba a la esucadra cuando el encuentro ventraba en el tramo final. El Villalonga se lanzó a por el tanto de la igualada y gozó de varias ocasiones claras, e incluso, su portero llegó a rematar un saque de esquina, pero sin éxito. Los locales se mantienen en la zona noble mientras el Villalonga ve como se aleja la posibilidad de ascenso.
