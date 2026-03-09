Gimnasia acrobática
Bruno García y Teo Rodríguez regresan con el oro de la Maia International Acro Cup
Es el evento más importante del mundo de esta disciplina, con 1.400 participantes
Se ha celebrado en Maia (Portugal) la vigésima edición del torneo acrobático más grande del mundo, el Maia International Acro Cup (MIAC). Más de 1.400 gimnastas se congregaron en la villa portuguesa para disfrutar de un espectacular fin de semana lleno de gimnasia acrobática proveniente de veinte países.
El Flic Flac se desplazaba a Maia con doce gimnastas de categorías juvenil y prejunior, la mayoría debutantes en una competición del calibre del MIAC. Destacada actuación de Bruno Garcia y Teo Rodríguez que, tras tres muy trabajados ejercicios, se alzaron a lo más alto del podio para recibir la medalla de oro, por delante de las parejas francesa y portuguesa.
"Me siento muy feliz por los chicos, trabajan mucho y se lo merecen. Estoy también contento por lo mostrado por el resto de los equipos, han demostrado garra y estoy seguro que, si siguen así, cuajarán una gran temporada" , indica el presidente del Flic Flac, Jorge Méndez.
Gimnastas participantes:
En categoría prejunior:
- Bruno García - Teo Rodríguez
- Lía Carballo - Mara Castro - Lorena Vallejo
En categoría juvenil:
Paula Pujales - Adriana Rodríguez - Alba Rodríguez
Gabriela Alonso - Sofía Egas
Sara Barreiro - Uxue Hermida
