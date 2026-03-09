El Beluso pierde con un polémico final

Dura y polémica derrota la sufrida ayer por la CD Beluso ante su afición frente al Pontevedra B, uno de los equipos más fuertes de la categoría. Los capitalinos entraron al partido con mucho ritmo y, en el primer minuto, Canosa puso el 0-1 con una volea tras un gran control. Lejos de venirse abajo, los bueueses reaccionaron y comenzaron a dominar el juego y a generar ocasiones.

Antes de la media hora, Raúl robó el balón al portero visitante y fue derribado en una acción que el colegiado castigó con penalti. Vivi no falló desde los once metros y devolvió la igualdad al marcador. El Beluso mantuvo el control, sobre todo por la banda derecha, aunque en la última jugada del primer tiempo el Pontevedra B volvió a avisar con un remate al larguero.

En la segunda mitad, el dominio del Beluso, que llegaba en una buena dinámica al duelo de ayer, fue todavía más claro. Jorge Millán estrelló un balón en el larguero y Vivi, de volea, rozó el travesaño con otro disparo. Jardi también tuvo el gol en sus botas, pero su mano a mano con Aitor se marchó cruzado por muy poco.

Cuando mejor estaba el conjunto local llegó la jugada que marcó el partido: la expulsión de Cristian por segunda amarilla, una decisión muy protestada por el banquillo del Beluso, que entendía que el defensa había tocado balón limpiamente.

A partir de ahí, con superioridad numérica, creció el Pontevedra B y aumentó el sufrimiento del cuadro de As Laxes. Iker respondió con una gran parada tras un remate del filial en una falta lateral, pero, cuando los locales parecían haberse rehecho a la inferioridad, un mal intento de despeje tras un balón largo dejó la pelota en pies de Sebas, que anotó en el segundo palo.

Noticias relacionadas

Ya en el descuento, Jorge Millán cayó dentro del área rival tras recibir el esférico, pero el colegiado señaló falta en ataque, una decisión que dejó un amargo sabor de boca en la afición local.