Al Atios se le seca la pólvora ante el Cented

El Atios empató ayer frente al Cented Academy, en un partido dominado por el equipo local, pero sin acierto ante la portería contraria.

El líder llegaba a este choque tras una derrota ante el Valladares, la tercera de la temporada, y con ganas de resarcirse. Así, desde el inicio, tomó el mando y el juego se desarrollaba dentro del campo visitante. Pero el gol tardó en llegar. Fue en el minuto 39, ya cerca del descanso, obra de Rubén Domínguez. Al menos hacía justicia al dominio local.

Tras el descanso, poco cambió. El Atios seguía llegando con peligro a la portería defendida por Iago Álvarez, pero el equipo de Porriño no tenía acierto en los metros finales. Así, hasta el tramo final del choque, cuando Izán logró el empate en una acción aislada.

A pesar de que el conjunto local se volcó en busca del tanto del triunfo, ya no hubo más modificaciones en el marcador y el choque finalizó con reparto de puntos y dos jornadas consecutivas sin que el líder destacado de la categoría pueda ganar.

El Atios comienza a ver reducida su ventaja en la clasificación, al sumar tan solo un punto de los últimos seis disputados. El Pontevedra B se mantiene en segunda posición, a tan solo cuatro puntos, por lo que los porriñeses deberán recuperar la senda de la victoria lo antes posible para mantenerse en la primera posición del grupo sin agobios.