Al Areas se le escapa un punto en el añadido

aURORa Domínguez

Ponteareas

Un gol en el tiempo añadido acabó con la ilusión del Areas por sumar un punto. El Lemos se adelantó con dos goles en el marcador. Javi Vila por doble amarilla y a Javi Freire, que estaba en el banquillo.

