Antía Jácome está de vuelta

Antía Jácome necesitaba parar. Después del desgaste que supuso el ciclo olímpico que desembocó en los Juegos de París en 2024 la pontevedresa se tomó el último año de desconexión y de reencuentro consigo mismo. Descanso por encima de todo, vida tranquila, entrenamiento de mantenimiento sin objetivos presionantes con la idea de llegar a 2026 con el depósito de objetivos lleno. En Trasona este fin de semana hacía su primer examen, el selectivo nacional para estar en las Copas del Mundo de Szeged y Brandemburgo. Y no falló. La pontevedresa, que el sábado fue segunda en el C1 500 (prueba que no forma parte del calendario olímpico en Los Ángeles), se impuso ayer en la final de C1 200 (la distancia en la que mejor se siente) con un crono de 47:23 centésimas, aventajando a la murciana Viktoriia Yarchevska en 60 centésimas en el primer duelo entre ambas. Yarchevska fue quien llenó el vacío que dejó su ausencia el año pasado.

Desde el punto de vista de los gallegos Carlos Arévalo y Manuel Fontán fueron los grandes triunfadores porque lograron la clasificación en K1 200 y K1 500 en el caso del betanceiro y en la de c1 500 y C1 1000 el vilanovés.

Además también el cangués Pablo Graña logró el billete para el C1 200 aunque se trata de una distancia que no está en el programa olímpico de Los Angeles. Pero el cangués estará en las Copas del Mundo de Hungría y Alemania.

Por último, el tomiñés Roi Rodríguez estuvo cerca de ganarse el billete en una prueba muy dura como el K1 1000. Fue tercero tras Paco Cubelos (3.41.27) y Adrián del Río (3.41.93). El tiempo del gallego fue de 3.42.47, muy cerca de lograr uno de los dos billetes que había en juego.