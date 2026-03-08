El Valinox adquiere el billete para la fase

VALINOX NOVÁS, 33 – 23, SAEPLAST BM. CAÑIZA

El Valinox logró en la jornada 24 el primer objetivo: clasificarse para la fase de ascenso. Pablo Miana destacó en portería y Bruno, a nivel ofensivo. El Saeplast, a pesar de su posición, siempre compite y en la primera vuelta se lo puso casi imposible al Novás, que sólo se puso por delante en el último segundo. En esta ocasión, plantó cara en la primera parte (16-12). Después, el Novás aprovechó su defensa para anotar en las transiciones.

BM CULLEREDO, 25 – 26, BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO

El Reconquista sumó una gran victoria en Culleredo, en un partido igualado. Sólo mediada la primera mitad el conjunto vigués abrió brecha (6-10, min. 17) y el banquillo del Culleredo reaccionó (12-12, min. 24). En la primera parte las defensas predominaron sobre el ataque. En la segunda cambió la dinámica gracias a las transiciones. No se modificó la igualdad constante hasta el tramo final (23-25, min. 55). El Culleredo tuvo una última posesión, pero el Reconquista defendió con orden y los locales cometieron falta en ataque.

BM RIBEIRO RODOSA OURENSE PROVINCIA TERMAL, 20 – 32, GRANITOS IBÉRICOS CARBALLAL

Cómoda victoria del Granitos Ibéricos Carballalen su visita al Ribeiro, a pesar de que en la primera mitad no estuvo cómodo, con muchos errores en el lanzamiento (11-14). Con ajustes, el Carballal comenzó a jugar a placer. Y eso que pasaron por un momento complicado, al encadenar tres exclusiones. Solventaron estos minutos.

BM LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE, 33 – 20, BM. PORRIÑO

El Porriño comenzó a perder el partido ante el Lanzarote durante la semana, al acumular cuatro bajas muy importantes (Canedo, Íñigo, Molanes y Nahum) en una plantilla tan corta. Y en la cancha se notó la diferencia entre un equipo que lucha por la fase de ascenso y sin bajas y otro de la zona baja y casi sin recambios. El equipo canario controló el marcador y el juego (16-8). Destacó el debut de los juveniles Bruno y Pablo.