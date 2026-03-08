El Sieiro brilla en el Memorial Hinójar

El Club Sieiro Acrobacia Vigo firmó una destacada actuación en la XVI Copa Galicia Internacional de Gimnasia Trampolín-II Memorial Pablo Hinojar, celebrada en Marín del 6 al 8 de marzo de 2026, donde logró tres medallas de oro, dos de plata y un total 14 finales, además de varios puestos destacados en distintas categorías.

Uno de los resultados más destacados del campeonato fue el de Olalla Montenegro, que dominó la clasificación general de tumbling en la categoría júnior femenina entre 17 participantes, logrando posteriormente la medalla de plata en la final. Además, la gimnasta del Club Sieiro también alcanzó la quinta posición en doble minitramp, demostrando su gran nivel en ambas modalidades.

Olalla Montenegro. / Sieiro

También destacó Esther Pacheco, que consiguió la tercera posición en la clasificación general de tumbling 17-21, que le dio plaza a la final, además de clasificarse para la final doble minitramp en la que obtuvo la 6ª posición de 22 gimnastas.

El club vigúes consiguió además tres títulos en tumbling masculino, con las victorias de Joel Rodríguez 13-14, Lucas Bello 15-16 y Javier Cal 17-21, además de la medalla de plata de Nacho Abalo en la categoría 13-14.

Los medallistas del Sieiro, con sus entrenadores. / Sieiro

La actuación resulta especialmente meritoria porque el Club Sieiro tuvo que afrontar además la baja de Pablo Martínez por lesión, una ausencia importante para el equipo durante la competición.

Los entrenadores convocados por el club, Sara Penedo e Iván Estévez valoraron muy positivamente el rendimiento del equipo. «Estamos muy contentos con el trabajo de los gimnastas. Más allá de las medallas, lo más importante es la progresión que están mostrando y la presencia del club en tantas finales», señalan desde el cuerpo técnico. Con cinco medallas y catorce finales, el conjunto vigués volvió a situarse entre los clubes más destacados del campeonato.