Mala tarde para el Coruxo

1 CORUXO: Ruiz Díaz; Roque (Hugo_Rodri, minuto 63), Borja, Juan Rodríguez (Álvaro, minuto 63), Naveira (Cidre, minuto 28); Nacho Fariña, Carlos Alonso, Guille Pinin; Mateo, Añón (Rares, minuto 75) y Sola (Santos, minuto 75). 2 LANGREO: Toore; Maza, Ojeda, Liam, Menéndez; Rene (Enol, minuto 87), Juan (Benavente, minuto 87), Lucas (Sergio Orviz, minuto 68), Diego (Iván González, minuto 68); Pablo y Neira (Borja, minuto 76). GOLES: 1-0, minuto 26: Borja. 1-1, minuto 44: Diego. 1-2, minuto 84:_Pablo.

Hacía cuatro meses que el Coruxo no acumulaba dos derrotas consecutivas. Eran los primeros días del mes de noviembre y aquella derrota ante el Salamanca marcó un punto de inflexión que llevó al cuadro vigués a acumular ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

Ayer el equipo entrenado por Javi Pereira recibía a un Langreo en puestos de descenso e inmerso en una profunda crisis institucional. Los asturianos llegaron al campo de O Vao conscientes de la necesidad de sacar algo positivo y con el partido muy estudiado. Sabían que para puntuar necesitaban que los vigueses no tuvieran el balón, que corrieran detrás del. No se encerraron atrás, lo previsible cuando necesitan sacar algo positivo. Sus hombres más adelantados esperaban a los vigueses por delante de la medular. Estaban muy encima de los vigueses, que no estaban cómodos sobre el terreno de juego y casi no tenían presencia en el área asturiana.

Sin embargo, el equipo entrenado por Javi Pereira no tardó mucho tiempo en darse cuenta que por la banda derecha de su ataque podía doblar a sus rivales con relativa comodidad. Por ahí llegaron las mejores ocasiones del Coruxo en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego. Mateo era una pesadilla para los defensas del Langreo, que no podían frenarlo. El vigués metió varios balones al área buscando a un Naveira que era la pesadilla por la otra banda. El lateral dispuso de hasta tres claras ocasiones para marcar, pero el balón no quiso entrar.

Los jugadores del equipo vigués celebran el gol. / Pablo Hernández Gamarra

El técnico del Langreo no tardó mucho en reaccionar, y ordenó a Diego ayudar en defensa para aumentar la línea a cinco jugadores.

El gol vigués llegó en una jugada a balón parado. Borja remató de cabeza un saque de esquina, rompiendo la igualdad inicial.

A pesar de presionar muy arriba, el Langreo no inquietaba a Esteban Ruiz. De hecho, el primer disparo a puerta fue en el minuto treinta y seis, con un remate de espuela de Neira, que salió muy alto.

Pero si algo penaliza al Coruxo esta temporada, es que lo rivales, con muy pocas ocasiones, le hacen gol, y ayer lo volvimos a ver. A un minuto para llegar al tiempo de descanso, Diego saca una falta desde fuera del área, el esférico golpea en un defensor del Coruxo, descolocando al Esteban y empatando el encuentro.

Tras el paso por los vestuarios, el Langreo se mostró más agresivo. Se dieron cuenta que sin hacer demasiado la presión del primer tiempo le había dado un buen resultado. Por lo tanto, el objetivo de la segunda mitad, no era otro que seguir presionando, pero más arriba.

Esta presión le hizo mucho daño al equipo vigués. De hecho, perdieron varios balones en la salida desde la defensa. Ahí fueron las mejores ocasiones del cuadro asturiano, con Pablo y Neira como protagonistas.

El Coruxo tenía problemas en defensa, pero en ataque seguía generando ocasiones de peligro. El problema no fue otro que el balón no quiso entrar, con lo que los minutos pasaban con la sensación de que el empate final era el resultado previsible.

Sin embargo la situación todavía fue a peor. A seis minutos para llegar a la conclusión del encuentro, la defensa del Coruxo no consigue sacar el balón y se queda muerto en el área pequeña, a los pies de Pablo, que marcó el gol de la victoria.

Noticias relacionadas

No quedaba tiempo para poder reaccionar y mentalmente el equipo tampoco estaba en su mejor momento.