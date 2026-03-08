Juan Iñarrea, nuevo campeón gallego neoprofesional en -60 kg

El club vigués Flow Combat The Boxer Club firmó una destacada actuación en la velada organizada por SKT Fighter de Noia, celebrada el pasado 7 de marzo en el Liceo de Noia, durante la IV edición del Homenaje a Tono Da Silva, un emotivo evento que cada año recuerda la figura de este gran amigo del promotor Santi Kiyo.

Uno de los combates más esperados de la noche fue el Campeonato Neoprofesional de Galicia en la categoría de -60 kg, donde el púgil del Flow Combat TBC Juan "Gladiator" Iñarrea se enfrentaba al campeón Angello Vásquez, del SKT Fighter.

Ambos boxeadores ya se habían enfrentado en dos ocasiones anteriores sin título en juego, con una victoria para cada uno, por lo que este combate suponía el desempate definitivo, además con el cinturón gallego en juego en un combate pactado a cinco asaltos.

Sobre el ring, Iñarrea logró imponer su determinación, presión y ritmo de combate, superando el estilismo y la movilidad de Vásquez. Tras un intenso enfrentamiento, el púgil del club vigués consiguió proclamarse nuevo campeón neoprofesional de Galicia del peso -60 kg.

Kike García, durante su pelea. / Alvaro Martinez Moreira

Otra de las actuaciones destacadas del equipo fue la del boxeador profesional Kike “El Rayito” García, representando al Flow Combat TBC, que disputaba su séptima pelea profesional frente al maltés Braydon Pace.

El combate comenzó con máxima emoción, ya que justo antes de sonar la campana inicial Rayito logró enviar a su rival a la lona, levantando al público de sus asientos. Pace consiguió recuperarse durante el descanso y resistió los continuos ataques del boxeador gallego durante todo el combate. Finalmente, tras un enfrentamiento de gran intensidad, Kike “El Rayito” García se impuso por decisión unánime, manteniendo así su invicto (7-0) como profesional.

La velada se cerró con el combate del púgil local Silvestre “Silver” Gómez, representando al SKT Fighter, que logró mantener su invicto profesional (4-0) tras vencer al venezolano Melbyn Hernández en un combate muy igualado y entretenido. A pesar de la experiencia de su rival, que contaba con nueve victorias por la vía rápida en su carrera, el joven boxeador gallego logró imponerse con determinación para sumar un nuevo triunfo.

Próxima cita importante

Tras conquistar el título gallego, Juan "Gladiator" Iñarrea ya tiene un nuevo compromiso importante. El próximo 14 de marzo viajará hasta Amorebieta (País Vasco) para enfrentarse al campeón neo-profesional de Euskadi, Pello Gutiérrez, en un combate entre campeones autonómicos.

El púgil del Flow Combat ya se encuentra preparando este importante desafío en las instalaciones del Viva Gym de la Plaza Elíptica de Vigo, sede del Flow Combat The Boxer Club, con el objetivo de demostrar sobre el ring que Galicia también merece llevarse esa victoria.