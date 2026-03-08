Balonmano / División de Honor Plata
El Helvetia distancia a un rival directo
La lesión de rodilla de Goretti deja tocado al SAR Rodavigo
Derrotas del Rubensa y del Inelsa Asmubal
Mila Alonso
El Helvetia Saeplast Cañiza sigue dando pasos firmes hacia la fase de ascenso. En los primeros minutos hubo nervios (4-1, min. 5), por la importancia del choque, pero poco a poco se fue asentando e igualaron fuerzas, a pesar de no estar a su nivel habitual en defensa. Al descanso, 12-11. En la segunda parte, el Cañiza cambió su defensa a un 5:1 que incomodó el ataque local. Las paradas de María Machuca fueron decisivas. Tras la jornada 21, Leganés y Cañiza lideran la clasificación del grupo A con 36 puntos.
CLUB BALONMANO GETASUR, 21 – 22, HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA
Partido muy extraño el de la SAR Rodavigo en su visita al Fuentes Carrionas. En la primera parte, el conjunto redondelano no estuvo (18-11). Hicieron ajustes en defensa y ataque y el partido cambió por completo (24-24, min. 51). Incluso se pusieron por delante (24-25, 25-26). Pero la lesión en la rodilla de Goretti dejó tocado al equipo dirigido por Vero Posada y el Fuentes Carrionas empató a falta de cinco segundos.
CLUB DEPORTIVO BALONMANO FUENTES CARRIONAS, 27 – 27, SAR RODAVIGO
Mal partido del Inelsa Solar Asmubal Meaño, que viajó con muchas bajas a Valladolid, un equipo de la zona baja que fue muy superior de principio a fin. La necesidad se vio reflejada en la pista. El dominio pucelano fue claro desde el inicio (20-11 al descanso). A pesar de la charla en vestuarios y de los cambios, el equipo visitante no tuvo opciones.
HAND VALL VALLADOLID, 34 – 27, INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO
El Rubensa Indupor no pudo con el Gijón. Faltó agresividad en defensa. En el inicio, el Porriño compitió (10-9, min. 17). A partir de ahí el Gijón aprovechó los desajustes (13-15 al descanso). El equipo asturiano rompió el partido (16-21, min. 38) y el Porriño reaccionó (20-21, min. 43). A falta de menos de cinco minutos todo seguía igual (26-27), pero el Gijón fue más contundente.
RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO, 27 – 30, BALONMANO GIJÓN
