El Coruxo, a ganar y centrarse en el play off de ascenso

La temporada entra en su momento decisivo, y todos los equipos perfilan sus objetivos finales de la campaña. Para el Coruxo, las permanencia es poco menos que un hecho, y en el vestuario del campo de O Vao todo el mundo comienza a pensar en el «play off» de ascenso.

De los nueve partidos pendientes, cinco se jugarán en el campo de O Vao, y cuatro de ellos ante los últimos cuatro clasificados. La regularidad es fundamental en esta parte del campeonato.

El equipo entrenado por Javi Fernández recibe esta tarde al Langreo. Los asturianos ocupan puestos de descenso, pero la salvación la tienen a tres puntos, por lo que no van a ser un rival fácil.

Los problemas de los asturianos no son solamente deportivos, ya que el club está gobernado por una gestora tras la dimisión de la directiva, y han iniciado un «crowdfunding» dada la delicada situación económica del club.

El Coruxo llega a este partido tras caer la semana pasada en Ávila. La derrota no influyó en la clasificación, pero la realidad es que cada vez hay más igualdad en la zona, y cualquier error se puede pagar caro.

El equipo trabajó con intensidad a lo largo de la semana. Analizaron los errores que le costaron los tres puntos en Ávila tras adelantarse en el marcador.

El equipo es consciente de que el Langreo no va a ser un rival fácil. Sin embargo la necesidad de sacar algo positivo les obligará a no encerrarse y jugar más abierto. No cabe duda que es una buena noticia para el Coruxo, que posiblemente no se encontrará con un equipo encerrado en su área para salir a la contra.

En la faceta deportiva, Javi Pereira continúa recuperando efectivos. El técnico contará este fin de semana con un Rares que acumula una semana más de preparación física, y no cabe duda que esa es una buena noticia. Además, vuelve al equipo Mateo y Sola, que la semana pasada no estuvieron en Ávila por sanción. El técnico vigués afronta esta recta final de la temporada con más efectivos y, no cabe duda que esa es la mejor noticia en estos momentos importantes de la temporada, ya que toda ayuda es buena.

CAMPO: O Vao.

HORA: 17:00.