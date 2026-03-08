Chapela y Tirán acopian banderas

En una mañana espléndida de auténtica primavera se disputó, frente a los muelles de O Con, en Moaña, organizada por la S.D. Tirán-Pereira, la XLI Bandera Concello de Moaña de bateles femeninos y masculinos. Repitieron sus triunfos el club organizador y anfitrión Tirán-Pereira en la Bandera femenina y Chapela-Wofco en la masculina, manteniendo ambas escuadras su supremacía en ambos sexos y acopiándose las banderas de honor, como viene siendo casi habitual, esta temporada.

No sólo se llevaron para sus vitrinas la Bandera Concello de Moaña, sino también la Bandera Lavanova, organizada por el Club Remo Mecos, que se disputó el sábado en la pista de Verducido, ante el mal estado de la mar en los muelles de O Grove.

Regularidad impecable

Los dos clubes vienen acopiando las banderas de cada fin de semana, casi como cosa habitual, pues ambas escuadras, la femenina de Tirán y la masculina de Chapela, vienen ofreciendo casi un ritual esta temporada de bateles. Las banderas de honor adjudicadas por puntuación entre todos los clubes que participan vienen registrando como líderes a ambos clubes, Chapela-Wofco en masculinos y Tirán-Pereira en femeninos. Todo un prodigio de regularidad hasta ahora, en el calendario de los bateles de la Zona Sur de la Federación Gallega de Remo. Y lo mismo sucedió el sábado en la X Bandera Lavanova.

Este domingo en O Con, en la Bandera Concello de Moaña, resultaron campeones en las trece categorías siete clubes que se repartieron las medallas de oro, Tirán y Chapela con tres victorias cada uno, siguiéndoles Samertolaméu-Oversea y Vila de Cangas con dos y Vilaxoán, Mecos y Amegrove con una presea cada uno.