El Bembrive rasca un empate en la pista del líder

El vigente bicampeón de Liga, el Bembrive FS, tiró de galones ante el líder del campeonato 25/26, el Estrela Futsal, y se llevó un punto en una pista muy complicada de la que Ence Marín y Segosala salieron goleados (5-2). Con este resultado las verdes lograron mantenerse en la cuarta plaza, aunque con un partido menos que el Ence Marín, que se impuso en Ferrol al Valdetires (4-7).

El equipo vigués dirigido por Gael Madarnas dio un recital ante el Estrela, con veloces salidas ante la presión alta del rival, para ponerse por delante (0-2) en la primera mitad. El equipo ourensano llevaba once de once triunfos en casa.

El mérito de las verdes fue trabajar como bloque, un contraataque letal ante un adversario que agarró todo y más para frenar de cualquier manera la velocidad visitante y un sacrificio constante en defensa con cada relevo que entraba en pista. Y Patricia Arruti, como siempre, estuvo excelente entre palos.

Tras el descanso, al que el Estrela logró llegar reduciendo la desventaja (1-2), Clau tuvo la opción de marcar el tercero con un taconazo sobre un pase largo, que se le fue fuera por poco (minuto 22). El Estrela mandó un balón al palo para inventarse otro disparo casi sin ángulo que llevaba el empate al marcador (2-2). Las tablas duraron setenta y ocho segundos, porque Arruti buscó a su izquierda a María, ésta metió una diagonal en profundidad para Clau, que se iba en velocidad de su par para sentenciar sobre la salida de la portera el 2-3 (a 15:09).

El potencial ourensano es tremendo y llegaba una nueva igualada con un disparo a la escuadra. Inapelable (a 13:07). De nuevo, la capacidad de respuesta viguesa fue espectacular: María Vidal cortaba un avance, “Café” recuperaba, buscaba la salida de Jessi lores por su carril izquierdo y ésta soltaba un punterazo que la portera local, tapada por Paula García, no podía despejar.

Una sentencia desperdiciada

El Bembrive pudo sentenciar cuando Vidal, tras caño a su defensora, María León, se plantó sola ante Lucía Paz (a 10:38), pero su disparo no entró. Hasta que en un partido de toma y daca, a 3:29 el Estrela firmaba el definitivo 4-4 en un contragolpe.

De todos modos, las jugadoras que dirige Manu Cossío siguieron insistiendo. Arruti evitó un par de goles y, a tres segundos del final, Sara santos recibió en el pivote, se fue fácil de “Luca” y soltó un zurdazo a bocajarro… evitando Arruti el triunfo local.

El bicampeón liguero, que ha firmado dos grandes partidos en Marín y Cortegada, sigue buscando acabar cuarto. Y ahora recibe a otro gallito, El Gaitero Rodiles.