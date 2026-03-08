El Villarreal mantiene su solidez como local ante un Elche atascado.

El Villarreal se mantiene enganchado a la lucha por la tercera plaza tras lograr una sufrida victoria como local ante un Elche que sigue atascado y suma ya diez partidos, todos los de 2026, sin ganar.

El duelo autonómico tuvo un guion extraño. Tras un buen inicio del equipo ilicitano, que desperdició varias ocasiones de gol, el conjunto castellonense acabó imponiendo su calidad en el tramo final de la primera parte con los goles del canadiense Tajon Buchanan y del uruguayo Santiago Mouriño.

El conjunto castellonense desperdició la posibilidad de golear en la segunda parte y un gol del portugués André da Silva, a ocho minutos del final, metió de lleno en el partido al Elche, que soñó con el empate hasta el final.

El equipo de Eder Sarabia, angustiado por su situación clasificatoria y su mala dinámica como visitante, tuvo una excelente puesta en escena ante el Villarreal, al que sometió durante los primeros minutos.

El conjunto ilicitano, valiente y sin complejos, avisó al primer minuto de juego con un disparo de Álvaro que atajó sin problemas Júnior. El Villarreal replicó con una gran acción individual de Buchanan, cuya asistencia no encontró rematador.

El Elche, amo de la posesión, movió el balón con criterio de lado a lado buscando las llegadas por banda de Buba y Febas. En una de estas acciones, Rafa Marín estuvo a punto de marcar en propia meta al intentar interceptar un pase de Buba.

Álvaro, tras un pase de Rafa Mir, tuvo la mejor opción del Elche, pero el remate del delantero ante Júnior se marchó desviado.

El Villarreal, desconectado en ataque y atascado en su zona de creación, volvió a temblar con una llegada de un hiperactivo Buba, cuyo disparo salió alto.

El conjunto de Marcelino, bloqueado a nivel colectivo, encontró en las individualidades de sus atacantes la fórmula para hacer girar el partido.

Mikautadze, tras sentar a tres defensas en el área con sus amagues, estuvo a punto de abrir el marcador, pero Dituro salvó su disparo con las piernas.

No tuvo tiempo el Villarreal de lamentar la ocasión perdida, ya que apenas segundos después Buchanan firmó el primer gol con un espectacular disparo al ángulo tras romper la cintura a Valera.

El gol, a un cuarto de hora del descanso, desató al Villarreal y hundió por completo al Elche, que ya no tuvo la menor capacidad de respuesta.

El Villarreal, con el rival abierto y mal parado en el campo, encontró el mejor escenario posible para explotar sus transiciones. Gueye y Pépé, en tres ocasiones, tuvieron la opción de anotar el segundo para un Villarreal desatado, pero tropezaron con un Dituro inspirado.

El Elche, completamente aturdido, cayó definitivamente a la lona a cinco minutos del descanso, cuando Comesaña, tras el enésimo robo de balón en zona de peligro, asistió a Mouriño para que el uruguayo marcara con un potente disparo.

Tras el descanso, el Elche recuperó la iniciativa del juego, aunque más por invitación del Villarreal, que se siente más cómodo atrincherado a la espera de una contra, que por sus propios argumentos futbolísticos.

El conjunto de Marcelino estuvo cerca de finiquitar el partido, de nuevo tras un error en la salida de balón del equipo ilicitano, en una doble ocasión de Gueye y Mikautadze que salvaron Dituro y Pétrot bajo palos.

El Elche fue perdiendo la fe con el paso de los minutos, lo que aprovechó el Villarreal para refrescar su ataque y dominar a placer el encuentro.

Sarabia intentó despertar al Elche a 20 minutos del final con un triple cambio, renovando por completo el mediocampo. Su equipo renació y protagonizó varias llegadas peligrosas. El conjunto ilicitano, que no dejó de intentarlo, encontró el premio a su tesón a ocho minutos del final con un tanto de André da Silva tras un saque de esquina.

El Villarreal, que había sesteado durante buena parte del segundo tiempo, despertó y estuvo a punto de anotar el tercero, pero de nuevo Pépé se encontró con un Dituro inspirado.

El Elche se fue con todo a por el empate, encerrando por completo al equipo local, aunque su juego no le dio para salvar al menos un punto que aliviara su cada vez más comprometida situación clasificatoria.