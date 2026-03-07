El Valinox no se fía en el derbi más desigual

El Pavillón de O Rosal (hoy, 19:00) acogerá un partido que a priori puede parecer fácil para el líder de la categoría, el Valinox Novás, ante el Saeplast Cañiza, un rival situado en zona de descenso. Pero Guillermo Artime recuerda de la primera vuelta: «Fue el rival que más difícil nos lo puso esta temporada. Nos costó un montón». Si los rosaleiros ganan, certificarán la presencia en la fase de ascenso. El Novás afronta el choque con su plantilla al completo. El Cañiza llega reforzado por la victoria de la semana pasada ante el Gáldar, que le permite seguir vivo. Los visitantes afrontan el choque con las bajas de Jesús, Marcos y Pintos.

El Reconquista se desplaza al Pavillón do Tarrío (hoy, 19:30) con optimismo, ya que las sensaciones en esta segunda vuelta están siendo muy positivas y el equipo vigués pretende ganar para superar al Culleredo en la clasificación. El preparador vigués, Víctor Garrido, tendrá la baja de Yeray en portería, por fractura en el quinto metacarpiano. El equipo local tampoco llega en su mejor momento, tras acumular seis derrotas consecutivas, de las cuales tres fueron como locatario. El Culleredo defiende con un clásico 6:0, pero está teniendo problemas en el bloque central. A nivel ofensivo depende mucho de su lanzamiento de media distancia.

El Granitos Ibéricos Carballal afronta esta jornada (hoy, 18:30, Pabellón Municipal O Consello) uno de esos partidos trampa. Los vigueses visitan al Ribeiro, un equipo muy complicado como locatario a pesar de ser colista del grupo. El conjunto de Ribadavia sabe que se están acabando las oportunidades para escapar de los puestos de descenso, por lo que apretará al máximo. El Carballal viaja sin bajas, pero con la dificultad de que durante la semana ha sido imposible juntar ni un solo día a toda la plantilla.

Pésima semana para el Porriño, que ha sumado muchas bajas y que llegará en cuadro a Lanzarote (hoy, 19:30 hora canaria, Pabellón Municipal de Titerroy) para enfrentarse al segundo del grupo A de Primera Nacional, el Lanzarote Ciudad de Arrecife. Xosé Canedo, Íñigo Silva, Eloy Molanes y Nahum Pérez no jugarán ante un equipo que encadena ocho victorias y un empate. El Porriño suma tres derrotas consecutivas.