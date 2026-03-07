Salida clave para el Helvetia Saeplast

Partido clave para el Helvetia Saeplast Cañiza (hoy, 19:30, CDM Alhondiga Sector III). Viaja a Madrid para enfrentarse al Getasur, tercer clasificado a sólo un punto del conjunto gallego. Leganés y Rocasa son los otros dos candidatos a la fase de ascenso. El Cañiza llega bien al choque, con Mencía recuperada. En el rival destacan la central Andrea León y la portera Sandra Díaz. La plantilla dirigida por Isma Lago sabe que se encontrará con un público presionante y un equipo que mejora sensiblemente sus prestaciones como locatario.

La SAR Rodavigo se desplazará a Palencia para enfrentarse al Fuentes Carrionas (hoy, 19:30, Pabellón Polideportivo Municipal de Guardo), otro de los equipos que lucha por evitar el descenso y que habitualmente le resulta muy incómodo a las redondelanas. Vero Posada cuenta con su plantilla al completo y su equipo afronta el choque con una pizca de revancha, ya que, en el partido de la primera vuelta, no se sumó un gol al marcador, y la SAR perdió por un tanto. En Fuentes Carrionas la incógnita está en saber si jugará Sara Alonso, que lleva varios partidos sin competir.

El de hoy (20:30, Pabellón Polideportivo Rondilla) será un partido especial para el preparador del Inelsa Solar Asmubal Meaño, Juan Costas, que anunció esta semana a sus jugadoras y al club, una vez garantizada la salvación, que abandonará su cargo al finalizar la presente temporada. Y así, con este ambiente de emoción y despedida, afronta el Asmubal Meaño el choque contra el Hand Vall Valladolid. Costas no podrá contar con Sofia Arangio, Nicoll, Raquel Sineiro y Sabela Miniño, mientras que está pendiente de Raquel Muñiz.

Un Rubensa Indupor Porriño animado recibe esta tarde (18:15, Pavillón Municipal do Porriño) al Gijón, un equipo duro y competitivo aunque esté haciendo una temporada un poco más discreta. El conjunto local afronta el choque con la tranquilidad de haber sumado dos victorias consecutivas y haber podido abandonar los puestos de descenso. Abel Estévez contará con jugadoras que habitualmente viajan con el primer equipo, como Adriana Rial, Aroa o Iría Augusto. Continúa de baja Lucía, con problemas en la rodilla.