El Olivo organiza el Ranking Gallego de Florete en la ETEA

Mañana 8 de marzo en el Pabellón Polideportivo ETEA se celebrará en Vigo el III Torneo Ranking Gallego de Florete Absoluto y Cadete, una cita clave dentro del calendario autonómico de la temporada 2025-2026. La competición organizada por El Olivo reunirá a tiradores y tiradoras de toda Galicia en una jornada que promete intensidad, nivel técnico y emoción en cada asalto.