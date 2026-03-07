Deva Bermejo lanza al Celta

El Celta Femxa Zorka sigue batiendo récords y ayer sumó su vigésima segunda victoria consecutiva, eso sí, con mucho sufrimiento. El Azulmarino, sin embargo, había ganado el jueves con claridad en casa del tercero, Unicaja (60-86). Era la mejor oportunidad de que las baleares fallasen. Es casi seguro que el Celta deba jugarse el ascenso en el play off aunque concluya la campaña con una sola derrota. Al menos ha ganado más renta de cara a la segunda posición.

Kelliher, del Celta Femxa Zorka, entra a canasta. | ALBA VILLAR

No cabe duda de que los seis días de vacaciones que van a tener las jugadoras del Celta Femxa Zorka van a venir muy bien. El equipo vigués lleva muchos partidos en los que ha ido de menos a más, teniendo que remontar marcadores adversos. Todo ellos han finalizado con victorias, pero psicológicamente ese sobreesfuerzo comienza a pasar factura. No hay un partido ni un rival fácil en esta competición.

Ayer el partido volvió a tener dos partes muy diferentes. De salida, el Celta Femxa Zorka tuvo muchos problemas con su zona, ya que las navarras arrancaron el partido con dos triples consecutivas. Reaccionó bien el equipo con un parcial de 11-0 y eso sin contar con el juego interior de Cabrera y Kelliher, a las que no llegaban balones limpios.

El partido parecía encarrilado, pero una vez más los desajustes defensivos, permitieron a las navarras coger seis puntos de ventaja. Además, Osés se colocó en una defensa en zona, que bloqueó el juego ofensivo de las célticas, que finalizaron el primer cuarto perdiendo por seis puntos.

Las cosas no comenzaron demasiado bien en el segundo cuarto, pues las navarras seguían instaladas en una zona que le estaba dando buenos resultados. Lograron coger ocho puntos de ventaja, y aunque Diana Cabrera comenzaba a mostrarse bajo el aro, Osés llegó a los once puntos de ventaja a cuatro minutos del descanso.

Cristina Cantero reaccionó rápido solicitando un tiempo muerto y esta vez sus jugadoras sí que le hicieron caso. Los balones comenzaron a llegar a las interiores. Ahí el equipo vigués debía demostrar su superioridad. Fue una de las claves para que el Celta Femxa Zorka consiguiera darle la vuelta al marcador. Un primer tiempo que finalizó con una acción de Kelliher bajo el aro, en un dos más uno.

En el tercer cuarto, el Celta Femxa Zorka dio un paso al frente en defensa. Presionaba más y obligaba a las navarras a lanzamientos exteriores, que les salían. Pero el problema céltico estaba en ataque. Solo funcionaba cuando le llegaban balones a Kelliher y Cabrera, pero el resto se perdían. Si a eso le sumamos que fueron perdiendo la concentración en defensa, Cantero tuvo que solicitar un tiempo muerto a tres para el final del cuarto y diez puntos abajo en el marcador. El orgullo del equipo, y la presión desde la grada, hizo que se llegara al final del cuarto seis abajo, 54-60.

La situación se complicó, todavía más, en los diez minutos finales. Las navarras seguían con un gran acierto en los lanzamientos triples, nueve hasta ese momento, lo que las llevó a ponerse con doce puntos de ventaja a seis minutos para el final del partido.

Y cuando peor estaban las cosas, apareció la grada de Navia...y Deva Bermejo. Los aficionados apretaron como nunca, conscientes de lo delicada que estaba la situación. Deva hizo lo suyo, ser una metralleta desde la línea de triples. Al final, agónica victoria en Navia, que mantiene al equipo en la lucha por el ascenso directo. Si no se consigue, no será por las célticas. Ahora, toca descansar.