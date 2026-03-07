El circuito vigués de cross escolar reunirá 4.000 participantes

Abel Caballero presentó ayer el nuevo circuito municipal de cross escolar, que comenzará este domingo 8 de marzo y que este año alcanza cifras récord con un total de nueve pruebas y cerca de 4.000 participantes.

La primera prueba del calendario será el Cross de Monterrey este domingo, 8 de marzo, con un recorrido por la Travesía de Vigo y final en el propio colegio. La carrera cuenta con 355 niños inscritos. La segunda prueba del circuito será el Cross Don Camilo, que ya ha cerrado las inscripciones con 386 atletas y 59 padres.

Representantes de la Asociación de Jóvenes Atletas –Berlamino Alonso, Eleuterio García y Antero Docampo— participaron en la presentación, así como miembros de diferentes ANPAs que participan en la organización de las carreras: José Sarabia (ANPA Doctor Fleming), Adela Domínguez (ANPA Monterrey), Desirée Barral y Brais Costas (ANPA Carrasqueira), Natividad Abalde (ANPA Mosteiro), Aldara Argibay (ANPA Coutada Beade) y Roberto Crego (Párroco Don Camilo), a quien Abel Caballero elogió por su labor en este circuito de carreras.

El circuito se amplía este año con la incorporación del cross Doctor Fleming y el cross Sobreira-Valladares, lo que eleva el número total de carreras a nueve: Cross de Monterrey, Cross Párroco Don Camilo, Cross Coutada Beade, Cross de Chans Bembrive, Cross Mosteiro Bembrive, Carrascross (Carrasqueira, Cross Doctor Fleming, Cross Sobreira-Valladares y II Vigo Corre (Castrelos).

Las pruebas se celebrarán por edades, en categorías masculina y femenina, en las inmediaciones de cada centro educativo, con una participación media de entre 350 y 400 escolares por carrera.

El Ayuntamiento estima que todo el circuito reunirá a unos 4.000 participantes a lo largo del año. La gran final será la carrera Vigo Corre, programada para octubre en el Parque de Castrelos. .