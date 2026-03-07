Alonso tira del 'carro' en Aston Martin: “Ganamos un segundo y medio solo por rodar”

Fernando Alonso sigue tirando del ‘carro’ en Aston Martin a pesar de todos los problemas que acumulan los de Silverstone desde la pretemporada. Cuando muchos dudaban incluso de que hoy pudiera salir a disputar la clasificación del GP de Australia (de hecho, su compañero Lance Stroll no lo ha hecho, tras sufrir un fallo en el motor de combustión), el asturiano ha vuelto a hacer gala de su determinación y coraje y a punto ha estado de meterse en Q2, aunque se quedó a algo más de tres segundos de los mejores.

Finalmente Alonso saldrá 17º este domingo en el GP de Australia: “Ha sido difícil, no hay ningún secreto. Sabemos en qué situación estamos y el reto que tenemos por delante y cada día vamos aprendiendo algo. Tenemos la misma unidad de potencia y el mismo déficit de ayer. Ayer estábamos a cuatro segundos y hoy a tres. No hemos cambiado nada, solo hemos mejorado un segundo y medio porque hemos podido dar vueltas, cosa que no hemos podido hacer en invierno ni en la FP1”, ha analizado al término de la sesión en Melbourne.

“No he tenido ningún problema en los Libres 2 y los Libres 3 y eso me ha permitido estar en la pista en sincronía con otros coches y poder trabajar en el set-up. Aunque la unidad de potencia sea la misma que ayer, hemos ganado un segundo y medio solo por rodar y optimizar algunas cosas del chasis”, ha insistido.

“Sabemos del potencial del coche, solo nos falta un poco de fiabilidad para desbloquear todo el potencial del chasis y luego llevará mucho más tiempo desbloquear el potencial del motor”, ha advertido Alonso, que considera que una vez consigan resolver los actuales problemas, seguirán a dos segundos de los mejores: “Y eso llevará mucho más tiempo”. A sus 44 años no hay demasiado margen para él.

“Cada vuelta que damos… Sabemos que tenemos mucho que desbloquear todavía del chasis. En Bahréin dábamos 40 o 50 vueltas, pero siempre eran todas alteradas por la unidad de potencia, que no te dejaba hacer un trabajo continuo de desarrollo del coche. Aquí hemos tenido una sesión y media de desarrollo del coche y hemos mejorado segundo y medio, eso te dice el potencial. Si tuviésemos tres o cuatro Grandes Premios normales, creo que todavía queda otro segundo de chasis por desbloquear simplemente por rodar más y entender la dinámica. Una vez fijado eso, nos quedarían dos segundos, que esos se antojan difíciles de recuperar”, ha explicado.

Sobre lo que espera de cara a la carrera, la primera con el nuevo reglamento de la F1, Fernando se ha mostrado cauto: "Veremos como vamos. No es un secreto que no tenemos repuestos de las baterías así que, al mínimo dato anómalo que vean en la telemetría tendremos que parar el coche para poder correr en China", ha advertido.

La prueba en Shanghai China, la próxima semana, es en formato sprint: “Sólamente tendremos una sesión de entrenos libres, porque luego llegamos a la crono con el sprint, así que lo que podamos aprender mañana y en los libres 1 de China nos dictará el fin de semana que viene. Es importante seguir conociendo el coche y estar unidos. Sabemos que tenemos este reto por delante y hay afrontarlo entre todos”, ha concluido Fernando, no sin antes descartar con un rotundo “no”, que haya mejorado el problema con las vibraciones del motor Honda.