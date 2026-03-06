El Vigo Rugby, premiado por su compromiso por la igualdad

El Vigo Rugby Club fue distinguido con el XIV Premio de compromiso con la igualdad de género (Uviguala 2026), otorgado por la Universidade de Vigo en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Este prestigioso galardón reconoce la trayectoria del club en la promoción de los valores de igualdad y su labor constante por fomentar la participación equitativa en el rugby.

En un emotivo acto, la Universidade de Vigo ha otorgado un reconocimiento especial al Vigo Rugby Club, destacando especialmente la trayectoria de su sección femenina. Este premio no solo celebra los éxitos deportivos, sino también los valores humanos y el compromiso social de una entidad que lleva más de tres décadas siendo referente en Galicia. El equipo femenino cumple

Con 34 años de historia, el equipo femenino del Vigo Rugby es el más longevo de la comunidad. Durante el evento, se recordó el camino recorrido por jugadoras que mantuvieron vivo el club en momentos de gran dificultad.