Voleibol / Superliga 2
El Vigo despide la temporada en Coia
El Valladolid se juega la permanencianLos clubes, contra la reestructuración liguera
Última jornada de la Superliga 2 para el Vigo en su cancha –la próxima semana visitará al Boiro y concluirá con jornada de descanso–. Los olívicos se toman la visita este sábado del Universidad de Valladolid con afán de revancha. Los castellanos vencieron en la primera vuelta por 3-1 cuando los vigueses lideraban la clasificación . A partir de ese momento vino el decaimiento.
El Vigo llega a la cita tras su victoria sobre el Gupane Guia. El Valladolid perdía en su feudo por 1-3 contra el Emeve de Lugo. Están ocupando la penúltima posición con 12 puntos, mientras que los vigueses son sextos con 28. Los dos últimos clasificados de esta Superliga 2 descenderán, que ya es la condena del Galdakao. Es el último cartucho de los pucelanos, ya que la distancia con el Dumbría será insalvable si caen en Coia.
El club trabaja para ir preparando la siguiente temporada, aunque las cosas pueden cambiar a nivel estructural. Casi nadie entiende una segunda categoría con un solo grupo, lo que encarecerá esta competición. Los clubes se están moviendo. La última decisión será de la asamblea de la Federación Española.
PABELLÓN: Coia. HORA: 18:00 (sábado).
