Último esfuerzo del Celta Femxa Zorka antes del descanso

El Celta Femxa Zorka cierra esta noche en el pabellón de Navia, a las 20.45 horas, su periplo de tres partidos en las dos semanas previas al parón por las ventanas FIBA. Hasta el momento el balance no puede ser más positivo, con dos victorias ante Lima Horta y Castelló. Falta la de esta noche ante el Osés Construcción para aumentar a veintidós las victorias consecutivas que acumularía el equipo céltico. En la inminente ventana, el Celta Femxa Zorka aporta a las distintas selecciones a la entrenadora, Cristina Cantero, y a las jugadoras Diana Cabrera e Iris Vennema.

El equipo navarro llega a Navia en una racha positiva, acumulando tres victorias consecutivas. Una racha que le ha permitido colocarse en la quinta posición, con dieciséis victorias, e igualadas a triunfo con Melilla. La jugadora más destaca del equipo navarro es Sara Castro, junto con Julieta Mungo y Laure Parra.

Primera vuelta

En el partido disputado en la primera vuelta, el Celta Femxa Zorka se llevó la victoria por cuatro puntos, 62-66. Fue un partido en donde el equipo entrenado por Cristina Cantero empezó bien, se llevó el primer cuarto por nueve puntos, llegando el bache en el segundo que perdió por doce. Mejoró el equipo céltico tras el paso por los vestuarios, viviendo de rentas en los últimos diez minutos de juego.

Para el Celta Femxa Zorka se abre ahora un periodo de descanso, ya que el próximo fin de semana no hay partidos por los compromisos internacionales. Una semana después, el equipo seguirá sin jugar, ya que adelantó su partido ante el Lima Horta a la semana pasada. Un descanso que, no cabe duda, le viene muy bien al equipo, puesto que el equipo acumula mucho trabajo, partidos y exigencia y las jugadoras necesitan desconectar para recuperarse físicamente y limpiar la mente. Además, no podemos olvidarnos que el mes que viene llega la fase de ascenso, la parte decisiva de la temporada. Pocos confían en que Azulmarino pierda algún partido, y también es complicado que las viguesas cierren la fase regular sin perder un segundo partido. Por ello, el ascenso pasa por esa fase de ascenso, ya conocida para el equipo, y que todavía no se sabe en donde se va a jugar.

Un cuadro, el mallorquín, que ayer tenía una prueba de fuego importante, ya que visitaba al Unicaja Mijas, equipo que no quiere perder la estela de los equipos de la zona alta de la clasificación. Es una de las últimas oportunidades para que las mallorquinas pierdan un segundo partido.