Segunda jornada de la Liga de Invierno Baitra J80 en Baiona

La Liga de Invierno Baitra J80 retoma la competicion este sabado.

La Liga de Invierno Baitra J80 retoma la competicion este sabado. / © Rosana Calvo

R. V.

La Liga de Invierno Baitra J80 regresa este sábado a la bahía de Baiona con la disputa de una nueva jornada del circuito organizado por el Monte Real Club de Yates, que vuelve a reunir a buena parte de la flota de monotipos del noroeste peninsular.

Tras la jornada inaugural celebrada el pasado 21 de febrero, la clasificación general provisional está encabezada por el 4 Jotas, patroneado por el portugués Joaquim Moreira, que firmó una actuación muy sólida con parciales de 2-2-1. A escasa distancia se sitúan el Marías de Manuel María Cunha, segundo clasificado con 7 puntos; y el Okofen de Javier de la Gándara, tercero con 8 puntos, en una clasificación muy ajustada que augura una jornada de gran intensidad en el campo de regatas.

Por detrás del trío de cabeza y con todavía muchas pruebas por delante para cerrar la liga, otras tripulaciones como las del Tres60, Abril o Maximino-Walkirias, entre otros, también se mantienen al acecho tras un estreno muy igualado en el que varios equipos mostraron un alto nivel competitivo.

La flota, en una jornada anterior.

La flota, en una jornada anterior. / © Jose Ramon Louro

Las pruebas comenzarán a partir de las 15:00 horas en el campo de regatas situado frente a la villa marinera de Baiona. El comité de regatas tiene previsto montar recorridos barlovento-sotavento y completar un máximo de tres mangas, siempre en función de las condiciones meteorológicas que se presenten durante la tarde.

A día de hoy, todo apunta a una jornada con vientos de componente norte que podrían situarse en torno a los 12-14 nudos de intensidad, un escenario que permitiría a la flota competir con buen ritmo y ofrecer de nuevo un espectáculo en la lucha por el liderato de la general.

La Liga de Invierno Baitra J80 se celebra hasta el 11 de abril y forma parte del calendario deportivo del Monte Real Club de Yates para la temporada 2026, en la que el club volverá a desplegar una intensa actividad con algunas de las regatas más destacadas del panorama náutico gallego.

