Segunda jornada de la Liga de Invierno Baitra J80 en Baiona

La Liga de Invierno Baitra J80 regresa este sábado a la bahía de Baiona con la disputa de una nueva jornada del circuito organizado por el Monte Real Club de Yates, que vuelve a reunir a buena parte de la flota de monotipos del noroeste peninsular.

Tras la jornada inaugural celebrada el pasado 21 de febrero, la clasificación general provisional está encabezada por el 4 Jotas, patroneado por el portugués Joaquim Moreira, que firmó una actuación muy sólida con parciales de 2-2-1. A escasa distancia se sitúan el Marías de Manuel María Cunha, segundo clasificado con 7 puntos; y el Okofen de Javier de la Gándara, tercero con 8 puntos, en una clasificación muy ajustada que augura una jornada de gran intensidad en el campo de regatas.

Por detrás del trío de cabeza y con todavía muchas pruebas por delante para cerrar la liga, otras tripulaciones como las del Tres60, Abril o Maximino-Walkirias, entre otros, también se mantienen al acecho tras un estreno muy igualado en el que varios equipos mostraron un alto nivel competitivo.

La flota, en una jornada anterior. / © Jose Ramon Louro

Las pruebas comenzarán a partir de las 15:00 horas en el campo de regatas situado frente a la villa marinera de Baiona. El comité de regatas tiene previsto montar recorridos barlovento-sotavento y completar un máximo de tres mangas, siempre en función de las condiciones meteorológicas que se presenten durante la tarde.

A día de hoy, todo apunta a una jornada con vientos de componente norte que podrían situarse en torno a los 12-14 nudos de intensidad, un escenario que permitiría a la flota competir con buen ritmo y ofrecer de nuevo un espectáculo en la lucha por el liderato de la general.

La Liga de Invierno Baitra J80 se celebra hasta el 11 de abril y forma parte del calendario deportivo del Monte Real Club de Yates para la temporada 2026, en la que el club volverá a desplegar una intensa actividad con algunas de las regatas más destacadas del panorama náutico gallego.