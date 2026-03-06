Vela
El Náutico acoge la segunda jornada de la Liga Cíes-Rande
Se espera que la participación supere los cuarenta veleros de las tres clases
redacción
El Real Club Náutico de Vigo alberga mañana la segunda prueba de la Liga de Invierno Cíes – Rande, cita velística destinada a la Clase Crucero y cuya participación podría llega a superar las 40 embarcaciones, sumadas las tres categorías: Solitarios y A Dos, ORC y Concentración Náutica.
El Salaño Dos, de Jacobo Vecino y Brenda Maure, del Real Club Náutico de Vigo, defiende el liderato conseguido en la primera jornada en la clase de Solitarios y a Dos. En la misma situación se encuentran en ORC 0-3, el Bon III, de Víctor Carrión, de Náutico de Vigo; en ORC 4, el Unus y en ORC 5 el vencedor fue el Zarpar.EU, de Koki, Independiente. La jornada está previsto que arranque a las 15:00 horas con un recorrido que está pendiente de las condiciones de viento y mar que se encuentren los regatistas.
