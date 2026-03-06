El Náutico acoge la segunda jornada de la Liga Cíes-Rande

El Real Club Náutico de Vigo alberga mañana la segunda prueba de la Liga de Invierno Cíes – Rande, cita velística destinada a la Clase Crucero y cuya participación podría llega a superar las 40 embarcaciones, sumadas las tres categorías: Solitarios y A Dos, ORC y Concentración Náutica.

El Salaño Dos, de Jacobo Vecino y Brenda Maure, del Real Club Náutico de Vigo, defiende el liderato conseguido en la primera jornada en la clase de Solitarios y a Dos. En la misma situación se encuentran en ORC 0-3, el Bon III, de Víctor Carrión, de Náutico de Vigo; en ORC 4, el Unus y en ORC 5 el vencedor fue el Zarpar.EU, de Koki, Independiente. La jornada está previsto que arranque a las 15:00 horas con un recorrido que está pendiente de las condiciones de viento y mar que se encuentren los regatistas.