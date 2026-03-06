GP de Australia: Piastri lidera en casa y Alonso sufre lo indecible el primer día

Oscar Piastri ha liderado la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Australia F1 2026, por delante de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell y los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Carlos Sainz ha tenido problemas con el Williams, finalizando decimoséptimo a más de dos décimas, mientras que en Aston Martin se han confirmado los peores pronósticos. Después de quedarse en el box en la tanda matinal, Fernando Alonso ha podido rodar por la tarde, pero ha terminado 20º, a casi cinco segundos de la cabeza. Adrian Newey ha explicado en rueda de prensa que solo cuentan con dos baterias operativas instaladas en sus dos coches y que ello les obliga a rodar muy limitados.

Fernando ni se ha puesto el mono por la mañana y Stroll solo ha dado tres vueltas. Ambos han tenido algo más de tiempo al volante en el FP2, completando un total de 18 vueltas el español y 13 el canadiense. Han acabado en la cola de la clasificación, solo por delante de Checo Pérez, que no ha rodado por un nuevo fallo en el Cadillac. Un desastre absoluto.

Para Max Verstappen tampoco ha sido una sesión demasiado plácida. Nada más empezar la sesión, su Red Bull RB22 se ha quedado parado al salir a pista y tras perder casi media hora en el garaje, el neerlandés ha terminado con susto y daños en su coche después de protagonizar una aparatosa salida de pista en la curva 12, lanzado a la grava a gran velocidad.

La nueva era de la F1 ha arrancado este viernes con una jornada marcada por las incidencias en materia de fiabilidad y varios sustos en pista, aunque ha concluído tal como acabó la anterior temporada, con McLaren en primer puesto y Mercedes a su estela.

No es 'fuego real', ese llegará mañana en la primera clasificación de 2026, a partir de las 06.00 (hora en España), pero después de lo visto en este primer día de acción es difícil adivinar el orden real de la parrilla. Ferrari ha liderado por la mañana con Leclerc y en la sesión vespertina, tres de los cuatro grandes equipos han concluído separados en apenas 3 décimas.

El campeón Lando Norris ha sufrido problemas técnicos en Libres 1 y tampoco ha brillado en la segunda tanda (7º a 1 segundo), mientras que su compañero fue el más rápido del día con un crono de 1'19"729. Kimi Antonelli se ha quedado a 0"214 y George Russell, a 0"320, con Lewis Hamilton a 0"321 del líder y Leclerc completando el top cinco a medio segundo, aunque el monegasco también se ha ido a la hierba en los compases finales.