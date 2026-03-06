Cuestación pública del Guárdes para acudir a la Minicopa

El Club Balonmán Atlético Guardés vuelve a solicitar el apoyo de los suyos para financiar su participación en otra competición importante. Tal como lo hiciera para sufragar los gastos de la EHF European Cup, el equipo miñoto ha vuelto a aliarse con la plataforma de mecenazgo Terra Move para lanzar la campaña “Que nada as pare”, dedicada a la recaudación de fondos para la Minicopa 2026, en la que su equipo cadete competirá el próximo mes de mayo en San Sebastián.

Persisten las dificultades económicas en el club guardés debido a la falta de inversión privada e institucional. La participación en la EHF European Cup ha supuesto importantes gastos para la entidad, que se dirige ahora a una fase final de la temporada en la que se concentran las conclusiones de varias competiciones, con todos los desplazamientos y costes asociados que implican.

Tres días en San Sebastián

Entre ellas, para la base miñota destaca la esperada Minicopa de España, en la que estarán un año más sus cadetes gracias a la clasificación del primer equipo a la fase final de la Copa de la Reina. Tres días de torneo (del 8 al 10 de mayo) en San Sebastián que suponen un reconocimiento al trabajo de toda una temporada; un hito que comporta mucha ilusión pero también la tarea de financiar esta presencia en la competición, comenzando por el viaje en autobús al País Vasco.

Cada año, una porción significativa de estos fondos corre a cargo de las aportaciones de comercios locales que, desinteresadamente, colaboran con el equipo de su pueblo. Pero esta temporada, gracias a la plataforma de mecenazgo impulsada por la Xunta de Galicia Terra Move, sus donaciones tendrán premio; al tiempo que este nuevo soporte permite al club abrir la misma vía de financiación a sus aficionados y a todo aquel interesado en colaborar en esta misión. Es siguiendo este espíritu que el Guardés ha lanzado la campaña de recaudación “Que nada as pare”, en la que tanto particulares como empresas pueden donar ya a cambio de beneficios fiscales.

La dinámica es idéntica a la de la campaña europea: basta con entrar en la campaña del vub en el siguiente enlace: (https://www.amareterra.org/terramove/3251d8e4-27c5-4163-98a5-4b32b9ab345f) y hacer clic en “donar ahora”, donde se podrá elegir la cantidad a donar. En el caso de particulares, las donaciones de hasta 250 euros desgravarán el 80% de su IRPF en la próxima declaración de la renta; cifra que se reduce al 40% en el caso de las donaciones de más de 250 euros, con el límite máximo fijado en el 10% de la base liquidable de este impuesto para las personas físicas. Es decir: si un aficionado realiza una donación de 250 euros antes de que termine este año 2025, en la próxima declaración de la renta se le devolverán 200 euros.

En el caso de las empresas y autónomos o personas jurídicas, también es posible obtener ventajas a través del Impuesto de Sociedades. Cualquier donación realizada por ellas a partir de 1 euro desgravará el 40%, con un límite máximo fijado en el 15% de la base imponible del IS.

En ambos casos, el club recibirá el importe íntegro de la donación al instante, puesto que son la Xunta de Galicia y la propia Fundación Amare Terra las que financian estos incentivos fiscales. El dinero aportado tanto por seguidores como por empresas irá destinado por completo al Guardés, lo que convierte a Terra Move en una herramienta de apoyo directo al equipo cadete, así como a la entidad deportiva en todo su conjunto.

Con la vista puesta en ese fin de semana de mayo en San Sebastián, las cadetes de A Sangriña siguen luchando por que nada las pare, mientras el club vuelve a solicitar el apoyo de todos para continuar llevando el nombre de A Guarda a lo más alto, en todos los niveles posibles.