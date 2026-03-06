El C. C. Teis comparte pelotón en Portugal con equipos profesionales

El Club Ciclista Teis sigue acumulando nuevas e ilusionantes experiencias en la temporada de estreno de su equipo Élite y Sub-23. Tras sumar dos triunfos en las primeras carreras del calendario español, la última de ellas el pasado domingo en la provincia de Toledo, este fin de semana compartirá por primera vez pelotón con estructuras profesionales. Será en Portugal, donde participará en dos pruebas de un día.

El High Level-Gsport, el nombre con el que compite la plantilla amateur del Club Ciclista Teis, se estrenará este sábado en el país vecino disputando la cuarta edición de la Clássica de Santo Thyrso. Esta carrera de 141 kilómetros ejerce de cita inaugural de la Taça de Portugal, torneo abierto a conjuntos profesionales de categoría Continental y a formaciones Élite y Sub-23. El suizo Victor Benareau, ganador el pasado domingo del Trofeo Olías Industrial en Toledo, estará al frente de la escuadra viguesa, que junto al ciclista helvético presentará en la línea de salida de Santo Tirso a Mateo Matey, Héctor Domínguez, Noam Silverberg y José Salgueiro.

De cara al domingo, la alineación presentará tres novedades. Una de ellas será la de Quique Pérez, corredor de Redondela que este año ha dado el salto de categoría procedente del equipo júnior del Club Ciclista Teis. Para la XXIX Clássica da Primavera también se desplazarán a territorio portugués Dani Vieito e Idan Saar, uniéndose a José Salgueiro y Noam Silverberg, los dos ciclistas que repetirán respecto al día anterior. El recorrido de esta clásica, con salida y llegada en Póvoa de Varzim, alcanza los 145 km.

Padrón y Zamora

El High Level – Gsport afronta un fin de semana especialmente intenso porque no solo competirá en Portugal. El sábado la Copa de España Élite y Sub-23 llega a Galicia con la XIII Rutas Xacobeas en el municipio coruñés de Padrón. Los exigentes 179 km de la tercera jornada del certamen estatal los disputarán por parte de la formación viguesa Emilio Llopis, Xavi Mestre, Jacob White, Idan Saar, Dani Vieito y Quique Pérez.

En plena competición. / C. C. Teis

La agenda de carreras se completa el domingo con el II Gran Premio Muelas del Pan en la provincia de Zamora. Esta prueba es una de las más prestigiosas del calendario estatal, pese a que no es puntuable para la Copa de España. Los siete representantes de Club Ciclista Teis en un trazado rompepiernas de 165 km serán Victor Benareau, Jacob White, Emilio Llopis, Xavi Mestre, Héctor Domínguez, Mateo Matey y Miguel Moya.