Rugby

Del Campo, feliz por su nominación a los premios MA Sorensen

La viguesa es la primera jugadora española candidata al premio universitario estadounidense

Lucía se dispone a realizar un ensayo.

Lucía se dispone a realizar un ensayo.

Armando Álvarez

Armando Álvarez

Lucía del Campo celebra su inclusión entre las candidatas al premio MA Sorensen, que distingue a la mejor jugadora de la liga universitaria estadounidense de rugby. Es la única española que lo ha logrado. «Ha sido inesperado», confiesa. «Siento esta nominación como una motivación para seguir avanzando después de una temporada que terminó de manera complicada (derrota en la final). Y como una demostración de que el trabajo duro importa, que puedes salir de cualquier sitio y acabar donde te propongas».

La viguesa destaca como «un honor», compartir lista con su compañera Freda Tafuna. Lo atribuye al «gran trabajo» del programa en Lindenwood y «lo mucho que las chicas nos apoyamos entre nosotras».

