Del Campo, feliz por su nominación a los premios MA Sorensen

Lucía del Campo celebra su inclusión entre las candidatas al premio MA Sorensen, que distingue a la mejor jugadora de la liga universitaria estadounidense de rugby. Es la única española que lo ha logrado. «Ha sido inesperado», confiesa. «Siento esta nominación como una motivación para seguir avanzando después de una temporada que terminó de manera complicada (derrota en la final). Y como una demostración de que el trabajo duro importa, que puedes salir de cualquier sitio y acabar donde te propongas».

La viguesa destaca como «un honor», compartir lista con su compañera Freda Tafuna. Lo atribuye al «gran trabajo» del programa en Lindenwood y «lo mucho que las chicas nos apoyamos entre nosotras».