Rugby
Del Campo, feliz por su nominación a los premios MA Sorensen
La viguesa es la primera jugadora española candidata al premio universitario estadounidense
Lucía del Campo celebra su inclusión entre las candidatas al premio MA Sorensen, que distingue a la mejor jugadora de la liga universitaria estadounidense de rugby. Es la única española que lo ha logrado. «Ha sido inesperado», confiesa. «Siento esta nominación como una motivación para seguir avanzando después de una temporada que terminó de manera complicada (derrota en la final). Y como una demostración de que el trabajo duro importa, que puedes salir de cualquier sitio y acabar donde te propongas».
La viguesa destaca como «un honor», compartir lista con su compañera Freda Tafuna. Lo atribuye al «gran trabajo» del programa en Lindenwood y «lo mucho que las chicas nos apoyamos entre nosotras».
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»