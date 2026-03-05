SD Compostela
El juicio por el nombramiento ilegal de la junta directiva del Compostela queda pendiente de Borja Iglesias
El delantero santiagués declarará el próximo 15 de mayo
Tras su testimonio, el procedimiento iniciado por el expresidente Antonio Quinteiro quedará visto para sentencia
Pablo Martínez
El procedimiento judicial por un presunto nombramiento ilegal de la actual junta directiva de la SD Compostela avanza hacia su desenlace, aunque con un pequeño inconveniente que obligará a aplazar la decisión final.
Después de un retraso inicial en el mes de octubre, el juicio tuvo lugar el pasado martes y contó con la comparecencia de todos los testigos citados, a excepción del futbolista Borja Iglesias, el cual justificó su ausencia y deberá prestar declaración el próximo 15 de mayo, tal y como adelantó Toño Bermúdez en la Cadena SER.
Con la participación del internacional español, el proceso entra en su fase decisiva con lo que se dará por finalizada la fase testifical y el procedimiento quedará visto para sentencia.
En la sesión del pasado martes declararon los representantes actuales de la entidad picheleira, presidida por Antonio Agrasar, mientras que el expresidente blanquiazul e impulsor de las acciones legales, Antonio Quinteiro, no tuvo que intervenir.
Esteban Granero, exfutbolista de Real Madrid y Real Sociedad, entre otros, testificó en el juicio como una de las caras visibles del proyecto que llegó a la capital gallega en diciembre de 2022.
El litigio se enmarca en el conflicto abierto tras la salida de Quinteiro de la presidencia, en un contexto marcado por tensiones con nuevos inversores, la cancelación de la venta al grupo encabezado por Jota Peleteiro y la entrada de los nuevos socios.
Finalmente, con la declaración de Borja Iglesias fijada para el próximo mes de mayo, el proceso judicial encara su tramo final. La resolución será clave para esclarecer la legalidad del actual órgano de gobierno y podría tener consecuencias relevantes en la estabilidad institucional del club, que busca consolidar su proyecto deportivo en Tercera RFEF.
