Jessica Bouzas gana su primer partido en Indian Wells

La gallega Jessica Bouzas superó (6-1, 6-7(5), 6-1) su debut en el torneo de Indian Wells, una de las grandes citas de este tramo de la temporada, contra Haddad Maia en busca de la regularidad perdida en lo que va de temporada, citándose en segunda ronda con la checa Linda Noskova, una dura rival que es la número catorce del mundo.

La de Vilagarcía, que alargó su mala dinámica la semana pasada en Mérida (México) donde cayó en la segunda ronda, dio cuenta de una tenista también falta de confianza, sin victorias aún en 2026, pero que fue capaz de forzar el tercer set aprovechando un momento de bajón de la gallega.

La gallega comenzó con un 6-1 contundente, pero no supo rematar por la vía rápida ante la oposición de la brasileña, quien empezó rompiendo y fue capaz de aguantar por debajo en el ‘tie-break’ para empatar el partido. Sin embargo, el tercer parcial fue otro paso al frente de Bouzas, otro 6-1 con el que avanzó firme en Indian Wells en busca de su mejor versión en una cita grande.

Noskova es una rival que le va a obligar a dar su mejor versión y es posible que precisamente lo que necesite la gallega es esta clase de adversarias para relanzar este comienzo de temporada.