El reto que define a Iván Blanco

«Corremos para educar, empoderar e inspirar a todos los diabéticos», proclama la página oficial del Team Novo Nordisk. «La diabetes es un reto, pero no te define». Pudiera sonar a mercadotecnia de una empresa farmacéutica. A lema publicitario que se imprime en camisetas y tazas de desayuno, sin mayor alcance. Su sustancia, sin embargo, se encarna en los rostros que observan al visitante desde la pantalla. Veinte ciclistas del equipo UCI ProTeam y once del Continental que persiguen la meta doblemente enfrentados a sí mismos; a la agonía del esfuerzo y a su trastorno autoinmune. Y entre los más tiernos, el olívico Iván Blanco, que a sus 19 irrumpe en el escenario internacional.

A Iván le debutó su diabetes de tipo 1 cuando apenas había cumplido los 4 años. Su propio cuerpo ataca por error las células del páncreas que producen insulina, la hormona que regula la glucosa en sangre. Una enfermedad crónica, incurable a día de hoy, que exige una meticulosa atención para evitar o paliar el deterioro de varios órganos. «Al principio me resultó complicado», comenta Iván de su infancia. «Ahora ya es como algo normal».

Iván Blanco. / Jose Lores

Iván debe medirse el nivel de glucosa antes de cada comida, calcular la ingesta inminente e introducirse la insulina que lo equilibre. Tras muchos años de cuentas, pinchazos e inyecciones, desde hace un lustro emplea una bomba que facilita la tarea. Se conecta a su vientre mediante un catéter que debe cambiar cada tres días. El joven se declara disciplinado: «Hay que estar muy atento».

Los médicos recomiendan en la terapia el ejercicio físico, especialmente los deportes aeróbicos. Fue su padre, Miguel, quien propuso al pequeño Iván, que había probado antes otras disciplinas como el taekwondo, que se inscribiese en una escuela de ciclismo. Se enroló en la del C.C. Vigués. Una auténtica epifanía. No ha vuelto a bajarse de la bicicleta aunque cada media hora, durante sus kilométricas cabalgadas diarias, deba ingerir barritas energéticas o geles. Resume: «Me gustó... y hasta ahora».

En esas cinco palabras se compendian varias temporadas, la dedicación creciente, las mudanzas de escuadra y algún que otro disgusto. Al concluir la etapa cadete fichó por el Cortizo. Pero en el club padronés no quisieron contar con él cuando se licenció como júnior. Tampoco cuajó en su paso al Oiense en su inicio como sub 20. «No estaba contento», revela. Fue este enero cuando decidió probar lo que llevaba tiempo meditando.

Los estadounidenses Phil Southerland y Joe Eldridge fundaron en 2004 un equipo dirigido exclusivamente a corredores diabéticos de tipo 1. Novo Nordisk, la firma danesa que comercializa entre otros el famoso fármaco Ozempic –empleado en diabetes de tipo 2 y para adelgazar–, los patrocina desde 2013.

Exámenes a distancia y en persona

«Yo ya los conocía por comentarios y redes sociales. Todos los años realizan una identificación de talentos. Te apuntas en la web y ellos te empiezan a pedir datos». A Iván lo convocaron después a un entrenamiento virtual, por rodillo. El examen definitivo se resolvió durante el training camp que la escuadra desarrolló en Alicante durante diez días. Allí sus técnicos pudieron evaluar su condición versátil, de ciclista todoterreno.

–Estás preparado. ¿Quieres fichar por nosotros?

La respuesta era obvia. «Siempre había querido formar parte». Iván se ha convertido en uno de los once integrantes de la formación de categoría Continental, que etiquetan internamente como de desarrollo. La comparte con Timotej Banovec (Eslovenia), Jeffe Beets (Bélgica), Olly Clements y Hayden Stevens (Australia), Marco Grittner (Alemania), Lucas Lusinchi (Francia), Alexander Pritchard (Reino Unido), Richard Rundva (Estonia), Luca Sacher (Suiza) y Aleksander Zubek (Polonia). Los dirige el estadounidense Daniel Holt.

Con algunos de ellos ha coincidido en su estreno. Sucedió el pasado fin de semana, en una doble cita en la isla griega de Rodas: el Visit South Aegean GP y el Region on Dodecanese GP. «Me he sentido muy bien, adaptándome. Es un cambio bastante grande en la forma de correr, con ritmos más altos», analiza. Destaca, sobre el equipo, su «muy buena estructura. Trabajan muy bien». En lo específico de la diabetes, revela: «Tenemos médicos que saben mucho del tema. Todo está más medido».

Iván, más allá de algún stage, se entrenará en Vigo, según el plan que le han diseñado. Sabrá con varios días de antelación a qué pruebas lo convocan. Acudirá a ellas con margen suficiente para asimilar las instrucciones tácticas de Holt. La siguiente señalada en el calendario de la formación se disputa en Bosnia dentro de un mes. Ninguna de las citas se ubica en España. De la intendencia de los viajes se encargan los administrativos del Team Novo Nordisk.

«Es un avance muy grande», se congratula Iván. En diciembre pasado concluyó las prácticas de un ciclo medio de Jardinería y Floristería. Durante este año quiere centarse en el ciclismo. Sabe que tres corredores del Continental han saltado en este 2026 al ProTeam, donde se ha instalado por segundo año el almeriense Juan José López y acumula 14 el catalán David Lozano. A Iván no lo define su diabetes, sino la disposición con que afronta el reto que la dolencia le ha planteado. «Mi sueño es poder dar el siguiente paso».