Galicia regresa con el subcampeonato del torneo de La Haya

Las selecciones gallegas de fútbol gaélico femenina y masculina regresaron del 18.º Gaelic Football Invitational Tournament con notables resultados. El combinado femenino, que defendía título, fue subcampeona ante Felim Raparees después de eliminar al Wanderes, el Clontarf, el Stars of Erin y al Dulwich Harps y el equipo masculino cayó en semifinales ante Clontarf Borus tras superar en la fase de grupos al Glasgow, Robert Emmets, Clontarf Bulls y al local Den Haag . El cansancio acumulado a lo largo de todo el torneo hizo que en los partidos definitivos Galicia cayera derrotada, aunque dio la cara frente a sus rivales.

Esta es la cuarta edición en la que las selecciones gallegas masculina y la femenina de fútbol gaélico fueron invitadas a participar en este torneo internacional de La Haya en el que el Den Haag de Países Bajos fue el equipo anfitrión.

El combinado femenino, entrenado por Pablo Da Silva (Estrela Vermelha) y Juan Fernández (Turonia), estaba formado por Silvia Álvarez (Turonia), Antonella Larrascq (Turonia), Alexandra Fugieroa (Turonia), María Arias (Auriense), Victoria Estévez (Auriense), Antía Botana (Auriense), Noelia Rodríguez (Auriense), Uxía Otero (Estrela Vermelha), Ánxela Estévez (Estrela Vermelha), Emma Rojas (Estrela Vermelha), Aldara Montero (Fillas de Breogán), Leticia Zapata (Fillas de Breogán) y Sara López (Fillas de Breogán).