El Rayo abre brecha con el descenso ante un Oviedo hundido

El Rayo Vallecano ha vencido este miércoles por 3-0 al Real Oviedo, con doblete incluido del ahora delantero Jorge de Frutos, en un partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga y que en su día se aplazó a causa del mal estado del césped en el Estadio de Vallecas.

Este encuentro, polémico desde su aplazamiento hasta los posteriores enganchones institucionales por si eso era correcto y para fijar nueva fecha, finalmente se disputó sobre un campo en el que se resbalaron muchos futbolistas de ambos equipos, especialmente durante la primera mitad.

Los locales se adaptaron mejor a ese condicionante y pronto crearon peligro con dos buenos disparos de Ilias Akhomach, dando trabajo a Aarón Escandell. En el 20', el portero visitante fue incordiado de nuevo tras un tiro lejano de Florian Lejeune, que se marchó fuera y muy cerca del poste.

Sobrepasada la media hora, Pedro Díaz merodeó el 1-0 con un derechazo desde el pico izquierdo del área ovetense y que igualmente salió desviado. Pese a eso, el dominio franjirrojo era evidente y poco antes del descanso cuajó en gol porque Andrei Ratiu tiró fuerte desde lejos, Escandell paró y De Frutos estuvo atento dentro del área para rematar a bocajarro el 1-0.

Nada más empezar la segunda mitad, Lucas Ahijado cometió penalti sobre Álvaro García debido a una carga excesiva con el hombro y el propio De Frutos transformó esa pena máxima en el segundo gol rayista. En el minuto 62, Álvaro García culminó un ataque raudo con un zurdazo en el interior del área y, en el rechace del portero, él mismo marcó el 3-0.

Aunque los madrileños rondaron el cuarto gol y más adelante en el tramo final pudo maquillar el Oviedo su derrota, se impusieron ambas zagas. El resultado situó al Rayo con 30 puntos, asentado en la mitad de la tabla, mientras que el conjunto asturiano se quedó como colista con 17 puntos.