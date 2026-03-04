El Rallye Rías Baixas mantiene su nivel

La Escudería Rías Baixas trabaja de cara a un nuevo Rallye Recalvi Rías Baixas. La prueba, que afronta su 59ª edición, vuelve a formar parte del Súper Campeonato de España de Rallyes (S-CER), la máxima categoría del automovilismo nacional y la que contará con los equipos más potentes del panorama estatal. El primero de los actos de promoción tendrá lugar las dos próximas semanas, coincidiendo con el Salón del Automóvil de Vigo y Motor Ocasión Vigo 2026.

Todavía a meses vista de la disputa del rallye, que tendrá lugar del 2 al 4 de julio, la organización comienza a adelantar algunos detalles. Vigo sigue contando con el tramo urbano de O Castro, las asistencias en Samil o el podio de salida y llegada en Policarpo Sanz. Después de años ausente, Ponteareas vuelve a formar parte del recorrido del rallye, con un tramo de nuevo diseño que unirá esta localidad con Salceda de Caselas.

El campeón, confirmado

A punto de arrancar la temporada en el S-CER 2026 (20 de marzo en La Nucía) ya está confirmada la presencia del vigente campeón, José Antonio ‘Cohete’ Suárez, que repite con Skoda en la estructura del equipo vigués Recalvi, ahora con la balear Nuria Pons como compañera y a los mandos de otro Skoda Fabia. Recalvi contará entre sus filas con el campeón del CERA, el naronés Jorge Cagiao, que comenzará el año deportivo con un Citroën C3, pero bien podría estrenar el nuevo Lancia Ypsilon HF Rally2 en la prueba viguesa. Hyundai volverá a confiar uno de sus i20 al madrileño Pepe López, copilotado por el estradense David Vázquez.

Además, las copas monomarca volverán a nutrir la parrilla de participantes. Para la cita viguesa están confirmadas la Renault Clio Trophy, Dacia Sandero Eco Cup, Desafío Peugeot, Peugeot Rallycup Ibérica, además de Copa i20N Rallye de Hyundai.