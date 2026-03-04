Lucía del Campo, nominada a MVP en Estados Unidos

«La talonadora de Lindenwood ha sido una jugadora que ha hecho un trabajo poco glamuroso sobre la cancha, ayudando a conducir a las Lions hacia el partido por el título de la NIRA». Así describen en The Rugby Breakdown, una página especializada, el papel que Lucía del Campo desempeña en su escuadra universitaria. Sacrificado pero tan importante que la viguesa ha sido nominada al premio MA Sorensen, que determina la jugadora universitaria más valiosa.

Del Campo, criada en el Vigo RC antes de emprender su aventura al otro lado del Atlántico, se convierte así en la primera española –y una de las pocas europeas– nominada al premio Sorensen. Diecisiete son las candidatas seleccionadas por la votación de los aficionados y el criterio de los expertos. El grupo se reducirá a cuatro o cinco y la elegida se anunciará en una gala en Seattle en junio.

Del Campo, que llegó a debutar con el española sénior a los 17 años, ha conquistado en sus cuatro temporadas en la universidad de Lindenwood dos títulos nacionales en la máxima categoria de rugby XV (2023 y 2025) y dos subcampeonatos (2024 y2026), además de dos subcampeonatos de rugby 7 (2023 y 2024). Gracias a su polivalencia, ha sido nominada tres veces para el All American Team (24, 25 y 26).