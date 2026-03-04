Baloncesto
Encuentro con las célticas Gea, Salinas y Kelliher en El Corte Inglés
Este jueves las jugadoras del Celta Femxa Zorka Marina Gea, Paula Salinas y Jessica Kelliher tendrán un encuentro con los aficionados en el que compartirán su experiencia en el baloncesto, en una actividad conocida como «Meet&Greet». La cita será a las 19:30 horas en la sección de deportes (planta 4ª) de El Corte Inglés. Aforo limitado. Inscripciones en eventosvigo@elcorteingles.es.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»