Encuentro con las célticas Gea, Salinas y Kelliher en El Corte Inglés

Este jueves las jugadoras del Celta Femxa Zorka Marina Gea, Paula Salinas y Jessica Kelliher tendrán un encuentro con los aficionados en el que compartirán su experiencia en el baloncesto, en una actividad conocida como «Meet&Greet». La cita será a las 19:30 horas en la sección de deportes (planta 4ª) de El Corte Inglés. Aforo limitado. Inscripciones en eventosvigo@elcorteingles.es.