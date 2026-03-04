Gondomar y Condado, históricos

El Central de As Travesas acogió el Campeonato Gallego de Grupos Show, una de las citas más destacadas del calendario autonómico de patinaje artístico. Los clubes Condado y Gondomar firmaron una actuación histórica al proclamarse campeones gallegos en cuatro de las cinco modalidades.

El CPA Gondomar se alzó con el título en Show Júnior, además de imponerse también en la categoría de Cuartetos Júnior, confirmando el gran momento competitivo de la entidad. Por su parte, el CPA Condado logró el oro en Show Pequeño y Show Grande, demostrando solidez técnica, creatividad coreográfica y una puesta en escena de alto nivel. Además, el club de Salvaterra completó un excelente campeonato con el subcampeonato gallego en Show Júnior, solo por detrás del CPA Gondomar. En la modalidad de Cuartetos Sénior, el título autonómico fue para el club coruñés Alquimia de Carral.

Una de las actuaciones en el Central. / CPA Condado

Detrás de estos éxitos se encuentra el trabajo de David Figueroa y Edu Caride, responsables técnicos de ambos equipos, cuyo esfuerzo, planificación y coordinación han sido claves.

El campeonato volvió a poner de manifiesto el alto nivel del patinaje artístico gallego y el gran trabajo que vienen realizando los clubes en las distintas categorías. Tras estos resultados, los equipos ya ponen la vista en los próximos Campeonatos de España, donde representarán a Galicia a nivel nacional.