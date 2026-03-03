El Tyde inicia los actos de su centenario

El Tyde Fútbol Club conmemora este año su 100º aniversario, un hito histórico que pone en valor un siglo de dedicación al deporte, la formación y la vida social de su entorno. Fundado en 1926, el club ha sido durante generaciones un referente del fútbol base y amateur, destacando por su labor educativa, sus valores deportivos y su fuerte vínculo con la comunidad.

Para celebrar este aniversario tan especial se ha constituido una comisión organizadora para llevar a cabo las distintas actividades conmemorativas. Dicho comité lo conforman Antonio Luis Montes, José Manuel Quintana, Manuel Castro, Elías Vieiro y el actual presidente, David Domínguez.

Miembros de la comisión organizadora. / Tyde

El calendario de actos se abrirá este sábado 7 de marzo con una comida de reencuentro entre antiguos jugadores, directivos y presidentes. Antes se inmortalizará el arranque del centenario con una foto familiar en el pórtico de la catedral tudense.

A finales de mes tendrá lugar el Trofeo del Centenario, seguido de una exposición fotográfica conmemorativa que se podrá visitar en el Área Panorámica de Tui desde abril. A partir de ahí se celebrarán distintos eventos.