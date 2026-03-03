Rodrygo se rompe el cruzado y será baja toda la temporada

Tras una noche aciaga para el Real Madrid con una derrota frente al Getafe que entierra una parte de sus opciones en LaLiga 2025/26, las malas noticias se siguen acumulando en el Santiago Bernabéu. Álvaro Arbeloa se queda sin Rodrygo Goes en un momento en el que el brasileño estaba llamado a tener más protagonismo con la baja, también por lesión, de Kylian Mbappé. Y además, por un largo periodo. Según confirma 'Marca', el delantero tiene afectado el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará, al menos, seis meses de baja. Se pierde lo que queda de temporada y no jugará el Mundial. El club podría hacer un comunicado en breve.

El mal partido ante el Getafe ensanchó la brecha entre el equipo y una afición que empieza a mirar hacia el palco y a señalar al presidente Florentino Pérez. Los problemas de juego y resultados necesitan de una reacción inmediata en un momento crítico, teniendo en cuenta que los próximos compromisos del Real Madrid son contra el Celta en Balaídos el próximo viernes 6 de marzo y en casa ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions (11 de marzo).

En este contexto llega la grave lesión de Rodrygo, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Sin soluciones... y sin recursos

Álvaro Arbeloa necesita encontrar soluciones, pero también contar con recursos; y la baja de Rodrygo por esta lesión en la rodilla derecha le complica todavía más la situación en un momento crítico de la temporada. Perdida la Supercopa de España, eliminados en la Copa y con dificultades en LaLiga, el madridismo quiere aferrarse a la que llama 'su' competición, la Champions.

Es en este panorama negativo en donde impacta la lesión de Rodrygo, que detectó en la misma noche del lunes y que se ha confirmado este martes tras las oportunas pruebas diagnósticas. El delantero madridista había reaparecido ante el Getafe, disputando poco más de media hora de partido, tras un mes de ausencia de los terrenos de juego a causa de una tendinitis.

A la gravedad de la lesión se une el hecho de que en el Real Madrid existe un importante malestar interno por el tema de las numerosas bajas. El caso de Mbappé, que filtró su malestar con los servicios médicos de la entidad al considerar que no le protegieron hasta ahora con un diagnóstico más ajustado y conservador con su rodilla dañada es un episodio más, aunque significativo. Algunas informaciones apuntan que el caso de Rodrygo podría tener derivadas similares.

Se pierde el Mundial

A corto plazo, la situación para Arbeloa ante el Celta es más que comprometida, pues a la ya conocida baja de Mbappé por el esguince de rodilla se sumó la de Franco Mastantuono, expulsado en la recta final del choque ante el Getafe. También están sancionados Huijsen y Carreras.

Por tanto, únicamente contará con dos delanteros de la nómina del primer equipo, Vinicius Junior y Gonzalo. Además de estas dos ausencias, también están de baja Bellingham, Asencio, Ceballos y Militao. También Alaba y Camavinga sufren diferentes molestias físicas. Y unos días después, el Manchester City de Pep Guardiola...

Noticias relacionadas

Rodrygo ya se perdió los cinco últimos partidos con el Real Madrid a causa de una tendinitis antes de su reaparición y ahora será baja durante muchos meses poniendo incluso en peligro su participación con Brasil en el próximo Mundial.