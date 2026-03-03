Picusa Academy roza la victoria con Almada

Picusa Academy no se baja del podio en la Copa de España Júnior 2026. El segundo puesto de Nicolás Almada y el triunfo en la clasificación por equipos cosechados este sábado en el Gran Premio Memorial Juan Pujalte, en San Pedro del Pinatar (Murcia) dieron continuidad a la tercera posición firmada el fin de semana anterior por Hugo Muñoz en la apertura del certamen estatal en Extremadura. A este espectacular arranque de temporada de la formación con sede en Mos solo le falta por el momento la guinda de la victoria individual.

La segunda cita puntuable de la Copa de España contó con la presencia como espectador de excepción de Alejandro Valverde, actual seleccionador español de carretera élite masculino. El campeón del mundo en 2018 presenció una carrera muy rápida desde el inicio y que parecía llamada a resolverse en un esprint masivo. Sin embargo, en el tramo final del recorrido de 120 kilómetros lograron fugarse seis ciclistas, entre ellos el argentino Nicolás Almada.

Podio por equipos. / Picusa Academy

El corredor que cumple su segunda campaña en las filas del equipo patrocinado por la histórica firma padronesa Picusa se quedó a centímetros de levantar los brazos en su primera competición del año. Los escapados se presentaron en los metros finales con cerca de un minuto de ventaja respecto al pelotón y en una ajustada llegada entre los dos primeros, el ruso Rostislav Novolodskii (Baix Ebre) batió a Almada. El tercer puesto fue para Luis Cayuela (Ayuso Team), nuevo líder de la Copa.

Tercera plaza en la general de la Copa

Hugo Muñoz, décimo en San Pedro del Pinatar, conserva la tercera plaza de la general. El vallisoletano se encuentra a 4 puntos del maillot amarillo. En el mismo grupo que su compañero terminó el brasileño Dimas Mota, ocupando la vigésima posición y, de este modo, certifica la victoria de Picusa Academy en la clasificación por equipos del Memorial Juan Pujalte. A este éxito de la estructura mosense también contribuyeron con su esfuerzo Xián Alvariño, Xavier Arnal y Fran Gramage.

La Copa de España Júnior cuenta este año con nueve citas puntuables y su calendario se prolongará hasta el mes de agosto. La próxima prueba se disputará el 12 de abril en la localidad cordobesa de Montemayor .