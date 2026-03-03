Rugby
El M18 del Vigo jugará la final liguera con Mareantes
El encuentro se disputa este sábado en As Lagoas
El equipo M18 del Vigo Rugby Club se ha clasificado para la final de la Liga Gallega de su categoría. Los olívicos ejercerán de anfitriones en el partido definitivo, que los enfrentará a los pontevedreses del Mareantes. Será este sábado día 7 de marzo, a partir de las 15:00 horas, en el campo de As Lagoas. Los jugadores del equipo séniors estarán a cargo de la cantina.
