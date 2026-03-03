La Federación Gallega de Baloncesto impulsa el proyecto "Rebound"

¿Puede el baloncesto convertirse en una herramienta de sostenibilidad medioambiental? La Federación Galega de Baloncesto (FEGABA) trabaja para demostrarlo a través de su participación en REBOUND (Reshaping Basketball Organizations Using Circular Economy and New Developments), un proyecto europeo cofinanciado por el programa Erasmus+ Sport de la Unión Europea.

REBOUND propone un cambio concreto y aplicable en el día a día de los clubes: reducir residuos, reutilizar materiales y hacer un uso más responsable de los recursos en la actividad deportiva cotidiana y en la organización de partidos y eventos. Para facilitar este proceso, el proyecto ha desarrollado un manual de buenas prácticas con soluciones realistas y accesibles, pensadas para clubes de cualquier tamaño y sin necesidad de grandes inversiones. Todos los recursos están disponibles en el repositorio del proyecto en su web oficial: rebound-project.eu.

«A veces pensamos que la sostenibilidad requiere grandes gestos, pero REBOUND nos demuestra que los cambios más duraderos empiezan en lo cotidiano: en cómo organizamos un partido, en qué hacemos con los materiales que ya no usamos, en cómo educamos partiendo de la base. Desde FEGABA estamos convencidos de que el baloncesto gallego puede y debe formar parte de ese cambio», señala José Cobelo, director comercial y de proyectos Erasmus de la Federación Galega de Baloncesto.

Desde FEGABA, los primeros pasos ya están en marcha. La federación está trabajando para acercar el proyecto a instituciones, clubes locales y al colectivo arbitral, con el objetivo de que los principios de la economía circular calen en todos los niveles del baloncesto gallego. El proyecto incluye además sesiones formativas y seminarios “Train the Trainer”, dirigidos a personal técnico y árbitros para que puedan aplicar estos conocimientos directamente en sus entornos.

Noticias relacionadas

“REBOUND” es una iniciativa de ámbito europeo coordinada por la empresa griega Tero PC, con la participación de Evnikos Basket (Grecia), el ASD Borgomanero Sporting Club (Italia) y la propia FEGABA. Una alianza transnacional que demuestra que el deporte puede ser, también, un espacio de aprendizaje y acción responsable.