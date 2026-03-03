El Bribon buscará renovar su título en el Trofeo Xacobeo

El Trofeo Xacobeo inaugurará la Liga de 6 Metros 2026 con el Bribon como defensor del título. La prueba se celebrará los días 14 y 15 de marzo bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo, consolidando a la entidad como uno de los grandes referentes europeos en la promoción de la vela clásica y la alta competición.

Como novedad en esta temporada, el Náutico de Sanxenxo impulsa además la incorporación de la clase J80, con la reciente formación de una nueva flota en el propio club, reforzando así su apuesta estratégica por el desarrollo de nuevas generaciones de regatistas y la dinamización de la competición monotipo.

Con esta primera prueba, la Liga de 6 Metros 2025 arranca con ambición renovada y con el objetivo de ofrecer un espectáculo deportivo del más alto nivel.