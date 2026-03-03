De Vigo para todo el mundo

El próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Vigo volverá a situarse en el origen de una iniciativa internacional que une deporte, salud y comunidad. La asociación sin ánimo de lucro Asaltamontes Female, nacida en la ciudad para que las mujeres pudiesen practicar deporte en la naturaleza de forma segura, y consolidada como asociación en 2023, organizará una quedada simultánea de trail running y senderismo femenino que se celebrará en más de 40 ciudades de 10 países.

El proyecto ha sido impulsado por la corredora internacional de larga distancia Aroa Sío Seijo, que milita en el equipo Craft. Y junto a ella como la otra gran impulsora figura Arancha Pérez de Lis Gómez. Las dos se han marcado el objetivo de fomentar hábitos de vida activos y saludables en las mujeres, acercando la montaña como un espacio accesible, seguro y motivador para iniciarse en la actividad física.

La iniciativa surge con la vocación de facilitar que más mujeres incorporen el ejercicio a su rutina diaria, independientemente de su experiencia o condición física, promoviendo el bienestar físico y emocional a través del deporte en grupo.

La quedada del 8M será un acto simbólico de unión y visibilidad: mujeres de distintos puntos del mundo saldrán a la montaña de manera simultánea como gesto de celebración del deporte y de la importancia de cuidarse. Además de España, habrá encuentros en México, Brasil, Estados Unidos (California), Italia, Portugal (Madeira, Évora y Coimbra), Alemania y Costa Rica, entre otros.

Beade, centro neurálgico

En Vigo, la actividad se desarrollará en el Parque Forestal de Beade, con un recorrido principal de 9 kilómetros y una opción alternativa de 6 kilómetros, permitiendo a cada participante elegir la distancia según su nivel y preferencias.

La participación es totalmente gratuita, abierta a mujeres de todas las edades, sin tiempos de corte y sin carácter competitivo. La jornada está pensada como una experiencia de iniciación y disfrute, donde lo importante es moverse, compartir y conectar con la naturaleza.

Participantes en una cita anterior. / Miguel Rúa

Al finalizar, las participantes compartirán un avituallamiento final como espacio de encuentro, además de un pequeño sorteo de regalos, reforzando el carácter social y cercano de la actividad.

Desde la organización destacan que el objetivo principal es impulsar un cambio de hábitos hacia un estilo de vida más activo, demostrando que el deporte puede ser accesible, inclusivo y motivador para todas.

«Queremos que cualquier mujer sienta que puede empezar, sin presión ni exigencias. El deporte es una herramienta poderosa para mejorar la salud y el bienestar, y hacerlo juntas lo hace más fácil», señalan desde la organización.