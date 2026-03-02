El Villalonga recupera confianza a costa del Umia (5-0)

Indiscutible ejercicio de superioridad el visto en San Pedro. El Villalonga jugó a placer el derbi ante el Umia que llegaba como colista, pero reforzado anímicamente tras su victoria de la pasada jornada.

La presencia de Óscar Martínez por detrás de Capelo se convirtió en un boquete indefendible para los de Barrantes. A partir de ese espacio, los de Roberto Lázaro generaron fútbol y ocasiones para conseguir un resultado todavía más abultado, pero el portero Eloy fue, de largo, el más destacado en los visitantes.

Tras una oportunidad errada por Romay, Maykel abrió el marcador a los cinco minutos culminando una buena jugada colectiva. Sin posibilidad de cambiar la dinámica, el 2-0 llegó en una estrategia a saque de esquina que sorprendió al Umia. También desde el rincón de la bandera llegó el 3-0 con Capelo anotando su doblete tras anticiparse a toda la defensa.

En la segunda parte, el Umia mejoró en cuanto al control del juego, pero sin capacidad para poner en apuros la ventaja adquirida por los locales. El cambio de sistema sentó mejor a los de Ramiro Sorbet, más capaces de presionar lejos de su portería, pero otro error defensivo facilitó que Borja Sáez aprovechase un rechace para hacer el 4-0 a puerta vacía. Aún hubo tiempo para el 5-0 definitivo tras un centro de Wachi que remató Fraga en el segundo palo para cerrar una tarde plácida para los celestes en San Pedro.

Ficha del partido:

VILLALONGA: Rodri (Basdediós, min. 82), Borja Sáez, Manu Bugallo (Wachi, min. 72), Mateo Lago, Berni, Maykel (Martín, min. 60), Óscar Martínez, Michael (Teiko, min. 72), Romay, Capelo (Fraga, min. 60) y Álex Carramal.

UMIA: Eloy, Esteban, Crusat (Joseph, min. 46), Cristian, Samu Acha, Cavani (Mario, min. 82), Pablo Baúlde, Carlos González (Ramos, min. 46), Xabi Ares, Álex Guillán (David Calo, min. 77) y Jonny (Cubillo, min. 77).

GOLES: 1-0, min. 5: Maykel; 2-0, min. 10: Capelo;_3-0; min. 38: Capelo; 4-0, min. 71: Borja Sáez;_5-0, min. 81: Fraga.