El Valladares pone fin a la buena racha del Atios

El Valladares confirmó su mejoría de las últimas jornadas con un triunfo de prestigio ante el sólido líder, un Atios que rompió en A Gándara su racha de ocho encuentros seguidos sin perder.

El partido no pudo empezar mejor para los locales, que en una de sus primeras acciones vieron cómo Mike se plantaba solo ante Sergio Loureiro para conseguir el 1-0 con una buena vaselina.

Los vigueses aprovecharon la inercia para sumar llegadas al área rival e incluso pudieron hacer el 2-0 en un remate de Peke al palo.

El Atios, que ya había obligado a Toni a emplearse a fondo en varias acciones en la recta final de la primera parte, tuvo en los pies de Iker Villanueva su mejor oportunidad para empatar. Pero Nacho apareció para despejar casi sobre la línea su remate en un centro al segundo palo.

Noticias relacionadas

Mientras, el Valladares pudo sentenciar en la recta final pero no lo hizo hasta el último suspiro, en un centro de Kike que Abel convirtió en el definitivo 2-0.